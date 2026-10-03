Venti bar e caffè calabresi premiati dal Gambero Rosso. Nessuno ottiene le Tre Tazzine che certificano il massimo dell’eccellenza ma sono tante le attività che rientrano lnella speciale classifica: punti di pregio che spiccano sul territorio. Ce n’è uno in tutte le province (5 a Cosenza, 5 a Catanzaro, 1 a Crotone e ben 9 a Reggio Calabria) tranne Vibo Valentia. Ecco quali sono i migliori bar secondo la bibbia italiana del food (i testi sono tratti dalla guida).

Bar con Due Tazzine del Gambero Rosso in Calabria

Moré Gelateria via Poliporto, 10, Soverato (CZ)

A ogni ora del giorno, Morè restituisce l’immagine di un locale dinamico e perfettamente contemporaneo, capace di tenere insieme caffetteria, pasticceria e gelateria con una coerenza rara. Gli ambienti, eleganti e curati nei dettagli, accompagnano una proposta ampia, costruita con attenzione tanto alla qualità quanto alla piacevolezza dell’esperienza. La giornata comincia con un’ottima colazione, scandita da sfogliati d’ispirazione francese che sono tra i migliori assaggi della costa: impeccabile il pan au chocolat, fragrante e ben laminato. Solida e ben eseguita la caffetteria, dall’espresso al cappuccino, mentre la sezione dedicata agli special propone Iced Mocha e Golden Brew. Curata la selezione di tè, infusi e tisane con miscele provenienti da India, Cina e Giappone, ma sono da provare anche i succhi artigianali preparati con attenzione alla materia prima. Convincente il momento aperitivo, con cocktail ben bilanciati accompagnati da assaggi salati. A completare il quadro, un gelato artigianale di ottimo livello e un servizio rapido e attento.

Cosenza Kaffè Caffè&Bar via Panebianco, 610, Cosenza (CS)

Valido approdo per una sosta veloce o più rilassata, il locale accoglie con spazi curati e ben organizzati, suddivisi tra la zona caffetteria, l’ampio banco pasticceria e quello riservato al gelato. Torrefatto in proprio, il caffè è disponibile pure da acquisto scegliendo dall’esposizione di silos a parete, dal monorigine Colombia alla miscela Don Gaspare. Al banco le preparazioni sono eseguite con cura: la tazzina di espresso, da un blend di Arabica, esprime profumi eleganti, una piacevole dolcezza e una delicata vena acida. Validi anche il cappuccino, equilibrato e cremoso, e le golose “ricette” a base di caffè variamente arricchite. La pasticceria offre una buona gamma di lievitati – come cornetti e maritozzi -, dolci classici, dalle aragostine a tartellette, babà, cannoli, e ancora mignon, torte e semifreddi. Non mancano frullati e drink per l’aperitivo. Accanto al bar, il dehors serale amplia la proposta con pizza e burger (stessa gestione per Burger Brioche, con ingresso autonomo al civico 610 e presente pure a Rende, che propone brioche col tuppo farcite in modi originali). Servizio rapido.

Villa Genoese Zerbi Caffè&Bar via Zaleuco,16, Reggio Calabria (RC)

Sullo sfondo di Villa Genoese Zerbi, residenza più iconica di Reggio Calabria, in un’atmosfera magica, elegante e ricercata, ha preso vita il progetto di Sottozero di Vincenzo Pennestrì, affermato maestro gelatiere e pasticcere, dove ogni momento della giornata diventa un’esperienza da vivere. Dalla colazione alla cena, pasticceria, gelateria, granite, aperitivi e sapori curatissimi. E ancora pizzeria, grandi buffet e un bistrot che include una buona scelta di antipasti, primi e secondi da gustare nel giardino della villa. La caffetteria propone diverse declinazioni (shakerato, americano, deca, cappuccino) partendo da un espresso ben calibrato in abbinamento a cornetti semplici e farciti alla crema o a torte in monoporzione. Per i più golosi, a disposizione cr?pes definite “special” (nutella, frutti di bosco, panna, cioccolato fuso; marmellata d’albicocca, frutti di bosco oppure nutella, banana, panna, cioccolato fuso, polvere di cocco, zucchero a velo, solo per citarne alcune). Servizio attento e veloce.

Malavenda Cafe Caffè&Bar via Zecca, 1, Reggio Calabria (RC)

Atmosfera da bistrot parigino per questo locale aperto dalle sette del mattino alla mezzanotte, dove ci si sente come a casa e che lo scorso giugno ha festeggiato i dodici anni di attività. L’insegna, del resto, è davvero un’istituzione in città soprattutto per i dolci ma lo slogan del posto è: “da Malavenda si fa colazione, si pranza, si fa aperitivo, si cena, c’è la musica live del giovedì”. Il menu crea imbarazzo nella scelta tanto è ampio, diviso tra panini (sandwich, toast e tramezzini vari), insalate (caprese, Abbronzante -pomodorini, carote, mais, peperoni, valeriana, iceberg, grana- Fresh-iceberg, melanzane grigliate, pomodorini, mozzarella, mais, basilico fresco, uova, tra le più curiose) e piatti espressi. Anche tra i dolci non si farà presto a decidere: cornetti, crostate, cupcake e torte (Foresta Nera, caprese, vegana, babà, giusto per citarne alcune). Un’alternativa al classico caffè? Il matcha latte in versione hot o iced.

Casa Mastroianni Caffè&Bar via Indipendenza, 47/51, Catanzaro (CZ)

Più che una semplice caffetteria, Casa Mastroianni interpreta il modello del locale contemporaneo, con una proposta trasversale che accompagna i clienti dalla colazione all’aperitivo. Gli spazi, curati e moderni, ruotano attorno a un lungo bancone che mette in mostra lievitati, dessert, pasticceria secca e gelato artigianale, con una sezione dedicata ai cannoli farciti al momento. La caffetteria è corretta e ben eseguita, dall’espresso al cappuccino, accompagnata da una proposta di creme di caffè in più varianti e da una selezione di tè. A distinguere il locale è soprattutto la colazione salata, ancora poco diffusa in città: avocado toast, uova con bacon e soprattutto un riuscito french toast, disponibile anche nella versione salata con prosciutto e formaggio. All’ora di pranzo il locale assume il profilo di un vero bistrot, con antipasti, primi e secondi accanto a opzioni più veloci come wrap, focacce e club sandwich. Piacevole anche il momento aperitivo, costruito attorno a drink ben eseguiti accompagnati da mini sandwich, panini, pizzette e piccoli sfizi salati. Buoni i dessert. Servizio rapido ed efficiente. Altra sede a Lamezia Terme.

Flag Caffè&Bar Busento 27/29, Rende (CS)

L’insegna si impone come spazio poliedrico dedicato a chi ricerca il buono e il bello: un negozio di design che dialoga con una caffetteria contemporanea e un corner floreale per la composizione di bouquet. Il format è raro e fortemente riconoscibile: un ambiente curato e sofisticato, in cui arredi contemporanei e oggetti di design definiscono l’esperienza. La caffetteria si muove su un doppio registro: classico, con un espresso morbido e avvolgente e un cappuccino dalla tessitura setosa e ben bilanciata; internazionale, con matcha latte e iced cappuccino in varianti cocco, pistacchio e vaniglia. Completano l’offerta estratti di frutta, spremute e una selezione di tè di alta qualità. L’esperienza si estende lungo l’intera giornata, dalla colazione al brunch, dal light lunch all’aperitivo fino al dopocena del weekend con cocktail ben calibrati. La proposta gastronomica è lineare ma curata, tra brownie, club sandwich, pancake e bagel con salmone selvaggio e cream cheese. All’interno del locale è possibile acquistare anche oggetti per la casa, come piatti e vassoi, oltre a una selezione di prodotti gastronomici di nicchia. Servizio gentile e competente.

Caffè Lanzo Caffè&Bar c.so G. Mazzini, 182, Catanzaro (CZ)

Un riferimento saldo della caffetteria cittadina, oggi in una sede rinnovata dal gusto elegante e contemporaneo che ne ha rilanciato immagine e vivacità. Il legame con la storica torrefazione resta centrale: le miscele della casa, acquistabili anche in negozio, trovano nell’espresso una resa intensa e pulita, mentre il cappuccino convince per tessitura fine, temperatura impeccabile e perfetto equilibrio aromatico. L’estrazione in filtro e la possibilità di scegliere tra diverse miscele aggiunge profondità a una proposta tutt’altro che convenzionale. Da tenere d’occhio le preparazioni golose, come il celebre Lanzo Caffè – espresso, caramello, panna, cacao e scaglie di cioccolato – e soprattutto la spuma di caffè, autentico classico di casa, da provare anche nella sorprendente variante al peperoncino. Ben curata la linea di tisane. La colazione si fa con biscotti, saccottini, crostate fatte in casa e cornetti (che però non paiono al livello del comparto beverage). Piacevole e ben costruito l’aperitivo, affidato a cocktail eseguiti con mano sicura e accompagnati da taglieri ricchi e assortiti. Servizio preparato, caloroso e di rara attenzione al cliente.

I bar con Una Tazzina del Gambero Rosso