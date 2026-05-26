Serata di gala per la XXI edizione del “Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Gli applausi di una platea gremita e le storie di donne e uomini che hanno fatto del lavoro una missione di vita hanno segnato la conclusione della XXI edizione del “Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

La cerimonia, andata in scena ieri pomeriggio nel suggestivo Teatro Politeama di Catanzaro, ha trasformato il palco in un grande racconto collettivo della Calabria che produce, innova, resiste e guarda avanti. Ad aprire l’evento, un emozionante video dedicato alle bellezze paesaggistiche delle tre province: immagini di mare, montagne, borghi e tradizioni che hanno restituito al pubblico il volto autentico di un territorio ricco di identità e potenzialità.

A guidare la serata il giornalista Domenico Gareri, che ha accompagnato il pubblico attraverso storie di sacrificio, intuizioni imprenditoriali, passaggi generazionali e percorsi costruiti giorno dopo giorno con dedizione e coraggio.

Nel suo intervento, il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo ha più volte richiamato il valore umano dell’impresa, definendo la Camera “la casa delle imprese” e ricordando come il tessuto produttivo delle tre province sia composto da oltre 70 mila aziende, in gran parte piccole, medie e micro imprese familiari, nelle quali il lavoro si intreccia con la vita quotidiana, con gli affetti e con il futuro delle nuove generazioni.

Falbo ha parlato della forza dell’area vasta nata dall’ accorpamento camerale, una sfida che oggi rappresenta un modello di crescita condivisa e di valorizzazione delle eccellenze territoriali. Un percorso che ha permesso di unire energie, visioni e competenze, spingendo la Calabria verso nuove prospettive di sviluppo attraverso internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione.

Più volte il presidente ha ribadito la necessità di raccontare una Calabria diversa da quella dei luoghi comuni: una terra fatta di imprenditori onesti, lavoratori instancabili, giovani che scelgono di investire qui il proprio futuro e imprese capaci di competere sui mercati internazionali senza perdere il legame con le proprie radici.

Ed è stata proprio questa Calabria la vera protagonista della serata. Una Calabria che costruisce lavoro e dignità, che custodisce antichi mestieri e allo stesso tempo sperimenta nuove tecnologie, che tramanda il sapere artigiano e guarda con coraggio all’innovazione.

Sul palco si sono alternate imprese storiche presenti sul mercato da oltre mezzo secolo, aziende che hanno conquistato i mercati esteri, giovani realtà innovative nate negli ultimi anni e attività familiari diventate simboli di continuità e resilienza. Momenti particolarmente intensi hanno accompagnato i premi speciali conferiti a figure istituzionali, professionisti, rappresentanti del mondo associativo e dell’informazione, insieme al riconoscimento “alla memoria” dedicato a Benedetto Arcuri, ricordato con commozione per il suo straordinario contributo umano e imprenditoriale al territorio.

Grande emozione anche per la menzione speciale conferita al maestro orafo Michele Affidato, ambasciatore dell’artigianato artistico calabrese nel mondo, e per il premio “alla carriera” assegnato al prefetto Castrese De Rosa, omaggiato per la sua vicinanza concreta alle comunità e alle istituzioni del territorio.

La XXI edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico si è così trasformata in molto più di una semplice cerimonia: un viaggio dentro la Calabria che crea valore, che investe nelle persone, che custodisce la memoria del passato e continua a costruire futuro.

PREMIATI

SEZIONE IMPRESE INDUSTRIALI

SOCEA SRL

IN.TE.Q. 99 SRL

SILAN SUD F.LLI SCALZI SAS

EUROLIFTER SRL

SEZIONE IMPRESE COMMERCIALI

Lakinion Travel By Meridia Tour SRL

Ferragina Luigi

Gioielleria Le Gioie del Corpo SAS

Parallelo Zero Viaggi e Turismo

Ce.Se.A. SAS

Ceramiche Marazzita SNC

Lo Scrigno d’Oro

Pro Big SRL

Natale SRL

La Sfera SAS

Daffinà SAS

Due Erre Arredamenti SNC

Cajazzo Massimiliano

Piemmeffe SAS

TRA SNC

Cine Sud di Mazza Francesco

Megna Salvatore

Principato Antonio

SEZIONE IMPRESE ARTIGIANE

Rotella Pino

Lemme Vito

Liaac di Claudio Cittadino

Gualtieri Raffaele

Antonella Hair Diffusion

Cossari Franco Raffaele

Autofficina Ferragina Ezio

Nicolino Trombetta

Filippo Matalone – Filip Shop

Procopio Antonio

Panzarella Giuseppe

Brandonisio SRL

Battaglia Pancrazio Franco

Rocca Guglielmo

La Porta Giuseppe

SEZIONE IMPRESE AGRICOLE

Frantoio Dianto SNC

Lavorazioni Agricole di Brasacchio Francesco & C. SAS

Azienda Agricola Brittelli Elisabetta

MENZIONI SPECIALI LONGEVITÀ

Nicola Ruoppolo

Giuseppe Iencarelli

Enrico Cefalì

PREMIO SPECIALE “ALLA CARRIERA”

Prefetto Castrese De Rosa

PREMIO SPECIALE “ALLA PROFESSIONE”

Concettina Epifanio

MENZIONE SPECIALE ARTIGIANATO ARTISTICO

Michele Affidato

SEZIONE PROGRESSO ECONOMICO

Società Agricola Krotonese – SAK SRL

Mario Moniaci System SRL

People SRL

Business 3.0 SRL

Urban Market di Giovanni Sgrò

Nuovo Pignone SRL

Tassone Antonio e Giuliana SRL

Panificio Bubbo Brunella SRL

Marina Carmelo SRL

Ruga SRL

Holding “R” SRL

SEZIONE IMPRESE LONGEVE E DI SUCCESSO

Vitale SRL

I.C.O.A. SRL

CAL.ME. SPA

SEZIONE ESPORTATORI BENEMERITI

SICMA SRL

Ranieri Group SRL

SEZIONE GIOVANI IMPRESE INNOVATIVE

BEVI SNC

Azienda Agricola Bardari Nicola

Infusi di Calabria SRL Società Benefit

2C SRLS

Pizzodamare

Vitaliano Couture

PREMIO SPECIALE “ALLA MEMORIA”

Benedetto Arcuri

SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE

Stanislao Evaroni

Giuseppe Paonessa

Paolo Vesci

Raffaele De Fazio

Rosamaria Pettinato

Salvatore Fulciniti

Angela Corapi

Ornella Fabiano

Matteo Marullo

Carmela Diana

Marcella Mannella

Giuseppe Spadafora

Alessandra Ferragina

Vittorio Lucia

Pietro Laporta

Fortunato Antonio Cascia

Antonio Butera

SEZIONE DIPENDENTI CAMERALI

Raffaele Arcuri

Maria Teresa Cirillo

PREMI SPECIALI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Rosario Contartese

Dario Lamanna

Diego Zurlo

PREMI SPECIALI PROFESSIONISTI A SERVIZIO DELLE IMPRESE

Elio Pietramala alla memoria

Giuseppe Buscema

PREMI SPECIALI ORGANI DI STAMPA

Vivipress

Local Genius

RTI