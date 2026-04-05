Il dato ufficiale: il prezzo del gasolio in Calabria ha superato il massimo storico in Italia: 2,169 euro al litro. E già così la notizia fa “paura”. Ma la realtà è ancora più allarmante, perché nel Vibonese già ieri il prezzo del diesel al self-service, in alcuni distributori, era oltre 2,25 euro al litro. Insomma, un record nel record.

Il quadro nazionale

Tornando alle classifiche nazionali, a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, il prezzo del gasolio ha superato il massimo storico in tre territori italiani: Calabria, Lombardia e Alto Adige.

Una soglia critica, che non veniva toccata dal marzo del 2022, con la guerra in Ucraina. E che presto, continuando così, verrà raggiunta e oltrepassata anche nelle altre Regioni italiane.

Il precedente del 2022

Il record del 2022 superato

Il precedente record è del 14 marzo 2022: in media, in Italia, un litro di gasolio costava 2,154 euro. È stata l’unica settimana (tra il 14 e il 22 marzo 2022) con il prezzo superiore a 2,1 euro al litro: poi è scattato il taglio accise (di 30,5 cent al litro) promosso dal governo Draghi, con i listini del diesel che sono scesi anche sotto i due euro.

Calabria in testa

Come accennato, il valore record, oggi, è stato superato in Calabria, Lombardia e Provincia di Bolzano, secondo le rilevazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy. È la Regione del Sud quella con il gasolio più caro, a 2,169 euro al litro. A seguire, Lombardia e Bolzano con 2,157 euro al litro. E a Vibo, purtroppo, va pure peggio.