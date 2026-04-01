Unindustria Calabria presenta la prima edizione del Career Day – Fiera del Lavoro, un evento che si propone di creare un ponte tra imprese e giovani Calabresi, mettendo in contatto diretto oltre 100 imprese tra le più importanti aderenti al sistema confindustriale calabrese (e operanti in settori chiave dell’economia regionale: Agroalimentare, Turismo e trasporti, Edilizia e materiali da costruzione, Bancario e assicurativo, Energia-ecologia-ambiente, Metalmeccanica, Sanità, Servizi-ICT-comunicazione), con giovani, disoccupati, studenti, laureati e istituzioni.

L’appuntamento è fissato per l’8 e il 9 maggio prossimi. In Calabria persiste un mismatch strutturale tra fabbisogni aziendali e competenze disponibili e rimane alta la difficoltà di reperimento di personale e capitale umano specializzato. Unindustria Calabria interviene con il Career Day proprio per favorire la connessione tra profili richiesti dalle imprese (professionisti e tecnici dell’ingegneria, biotecnologi, informatici, medici e operatori del comparto sanitario, figure professionali e operatori per il turismo e l’edilizia, profili gestionali e amministrativi e molti altri ancora) e talenti locali per trasformare questa sfida in opportunità occupazionali e crescita economica.

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A ospitare il Career Day sarà il Polo Fieristico “Giovanni Colosimo” di Catanzaro, una sede scelta appositamente per ospitare l’ampio numero di aziende partecipanti – provenienti da tutte le province calabresi -, i talk e workshop previsti nella due giorni dell’evento, nonché per dare vita a uno spazio in cui costruire relazioni e contatti diretti. «Il Career Day è il frutto di un impegno straordinario del sistema confindustriale calabrese e rappresenta una occasione unica per studenti, neolaureati e imprese per crescere e creare opportunità reciproche – dichiara il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara -. La nostra volontà era quella di costruire un contenitore di opportunità reali e concrete, una piattaforma di incontro diretto tra imprese e lavoratori su cui si possano costruire solide occasioni di lavoro. Inoltre, sarà una piattaforma utile a tratteggiare una fotografia reale dei fabbisogni aziendali e della disponibilità di figure professionali che sarà utile nella definizione di policy del lavoro mirate e specifiche».

«Siamo orgogliosi della grande e convinta risposta che le imprese calabresi afferenti al mondo confindustriale hanno dimostrato accogliendo con entusiasmo l’invito a essere protagonisti di questo straordinario evento collettivo. È l’ennesima dimostrazione di un tessuto produttivo vivo e vivace, che intende investire sulle risorse umane e sui talenti locali per costruire la propria crescita e puntare così allo sviluppo sociale ed economico calabrese», ha concluso Ferrara. L’iniziativa di Unindustria Calabria è supportata da Regione Calabria con l’Assessorato al Lavoro, l’Ufficio Scolastico Regionale calabrese, Unioncamere Calabria, Università degli Studi della Calabria, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e dagli ITS calabresi. Tutti gli interessati possono prenotare uno o più colloqui con le aziende accendendo al modulo disponibile alla piattaforma www.careerdayunindustriacalabria.it.