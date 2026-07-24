Da lunedì 27 luglio la metropolitana di superficie di Catanzaro sarà ancora più vicina alle esigenze dei cittadini. Ferrovie della Calabria ha infatti accolto la richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita, introducendo una nuova coppia di treni che prolungherà il servizio nelle ore serali, con ultima partenza da Catanzaro Lido alle 22:50.

Si tratta di un potenziamento particolarmente atteso da pendolari, lavoratori, studenti e da quanti scelgono il trasporto pubblico anche per raggiungere il centro storico o il quartiere marinaro nelle ore serali, soprattutto durante l'estate, quando eventi e manifestazioni richiamano ogni giorno numerosi cittadini e visitatori.

L'Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento a Ferrovie della Calabria per la disponibilità dimostrata e per aver dato seguito a una richiesta avanzata più volte dalla città, con l'obiettivo di rendere la metropolitana un servizio sempre più efficiente, funzionale e competitivo rispetto all'utilizzo dell'auto privata.

“L'estensione del servizio serale rappresenta un risultato concreto e un segnale di attenzione verso le esigenze dei cittadini – commenta il sindaco Nicola Fiorita –. Ringrazio Ferrovie della Calabria per aver accolto la nostra richiesta e per la sensibilità dimostrata. La metropolitana di superficie è una delle infrastrutture più importanti per il futuro della mobilità cittadina e vogliamo che sia sempre più utilizzata. Offrire una corsa in più nelle ore serali significa consentire a tante persone di spostarsi con maggiore tranquillità e sicurezza, ma anche incentivare una mobilità più sostenibile, riducendo il traffico e migliorando la qualità della vita”.

Il prolungamento del servizio rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione della metropolitana di superficie, destinata a ricoprire un ruolo sempre più centrale nei collegamenti tra i quartieri della città e a diventare una valida alternativa all'auto privata, contribuendo a costruire un sistema di trasporto pubblico moderno, efficiente e sempre più rispondente alle esigenze della comunità.