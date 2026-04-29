«Con l’approvazione della delibera di Giunta per il riconoscimento della Denominazione Comunale d’Origine alla pitta di Catanzaro, la città compie un passo decisivo nella tutela e nella valorizzazione di uno dei suoi prodotti simbolo». Lo sostiene, in una nota, l’assessora alle Attività Produttive Giuliana Furrer. «Un risultato – prosegue – che non nasce per caso: il riconoscimento è il frutto di un percorso condiviso, avviato mesi fa dopo un dialogo costante con Assipan e costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno dei panificatori associati e dei componenti del tavolo tecnico chiamati a definire il disciplinare di produzione».

«Questo traguardo appartiene a tutti coloro che hanno creduto nel valore di questo progetto — dichiara l’assessora Furrer —. Ringrazio di cuore Assipan, i panificatori e ogni membro del tavolo tecnico per la disponibilità, la competenza e lo spirito di collaborazione dimostrati. Insieme abbiamo trasformato una tradizione in un riconoscimento ufficiale, capace di rafforzare l’identità del nostro territorio e di dare nuova linfa alle attività economiche locali».

La De.Co. non è soltanto un marchio: è una dichiarazione di appartenenza, uno strumento concreto per promuovere la qualità, valorizzare il lavoro degli artigiani e rendere la pitta un ambasciatore di Catanzaro nel mondo.

«Insieme all’assessore al Turismo, Vincenzo Costantino, e a tutta la Giunta, continueremo a lavorare in questa direzione — aggiunge l’assessora —, perché le nostre tradizioni, le nostre competenze e la nostra qualità sono un patrimonio che merita di essere conosciuto, protetto e celebrato».