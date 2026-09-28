Sono diversi i comuni calabresi che appartengono al circuito “Città dell’Olio” e Vallefiorita è tra questi. Non poteva mancare nel paese del Catanzarese, dunque, l’appuntamento con l’evento che celebra la bontà dell’olio.

Domenica 4 ottobre, infatti, a partire dalle ore 18:30 presso la villa comunale, ci aspetta un momento imperdibile di convivialità, apprendimento, degustazione e musica dal vivo.

Al centro della manifestazione ci sarà il prezioso olio extravergine d'oliva locale. La serata prevederà una degustazione guidata e curata dall'agronomo Dr. Thomas Vatrano, che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle caratteristiche organolettiche, dei profumi e dei segreti che rendono unico l'olio del territorio.

Di più. Ad arricchire il percorso del gusto saranno le deliziose preparazioni gastronomiche a cura dello Chef T'Appatumi (Francesco Messina) per un vero e proprio viaggio tra gusto e tradizione. E a fare da cornice alla manifestazione, la carica e l'energia della musica dal vivo con i Taranta Sound.

Un'occasione perfetta per condividere buon cibo, buon olio e buona musica. Vallefiorita ci aspetta domenica 4 ottobre. Che festa sia, allora!