Venerdì 20 marzo in scena “Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter”: una narrazione fatta di testimonianze vere, personaggi borderline e situazioni al limite tra coraggio e fragilità
L’artista riconosciuto come uno dei più grandi innovatori della chitarra elettrica nel nostro Paese ha costruito lo spettacolo “Chiedi chi erano gli Stadio”, riuscendo a dare alla serata l’impronta di un vero e proprio concerto rock
Il volume nasce da oltre vent’anni di viaggi durante i quali il medico ginecologo e fotografo per passione ha attraversato diverse parti del mondo raccogliendo incontri e immagini. Un viaggio compiuto con passo lento e con rispetto
L’evento, promosso dal Collettivo Aurora, nasce per celebrare la Giornata internazionale della donna e di rimettere al centro le relazioni, la memoria delle lotte e lo scambio tra persone, come base per una pratica femminista radicata nel territorio
Il capolavoro di Rossini torna nel capoluogo in un nuovo allestimento della Fondazione: orchestra, coro e cast del Sud per una sfida che vuole unire virtuosismo musicale e comicità teatrale. La sovrintendente Antonietta Santacroce: «Grande sforzo organizzativo ed economico»
La serata si aprirà con la coinvolgente interpretazione di “Pierino e il lupo”, celebre fiaba musicale composta nel 1936 da Sergej Prokofiev, un’opera senza tempo che unisce narrazione e orchestra, in cui ogni strumento diventa personaggio, colore, emozione
Il progetto propone un’originale rilettura della figura dell’artista Gagini e della sua opera custodita nella Perla dello Jonio, attraverso il linguaggio del fumetto, con tavole illustrate e pannelli espositivi
L’evento, sotto la direzione artistica e regia di Sabrina Pugliese, non sarà una semplice presentazione letteraria, ma una vera e propria performance multidisciplinare che fonderà parola, teatro e musica