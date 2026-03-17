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martedì17 marzo2026
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Eventi

Da Report al Teatro Politeama di Catanzaro, Sigfrido Ranucci racconta il dietro le quinte delle sue inchieste

Venerdì 20 marzo in scena “Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter”: una narrazione fatta di testimonianze vere, personaggi borderline e situazioni al limite tra coraggio e fragilità
Redazione Spettacoli
Da Report al Teatro Politeama di Catanzaro, Sigfrido Ranucci racconta il dietro le quinte delle sue inchieste\n
Eventi

Al Politeama di Catanzaro Drusilla Foer rilegge il mito: il 24 marzo va in scena “Venere Nemica”

Dopo il successo della lirica, la stagione di prosa prosegue con una riflessione ironica e moderna sulla favola di Amore e Psiche. Sul palco con l'artista, la regia di Milopulos ed Elena Talenti
Redazione
Al Politeama di Catanzaro Drusilla Foer rilegge il mito: il 24 marzo va in scena “Venere Nemica”\n
Eventi

Lamezia, Ricky Portera infiamma il pubblico della rassegna “Note di Stelle” inserita nel cartellone di “VacaFest 2026 - Teatri della Magna Grecia”

L’artista riconosciuto come uno dei più grandi innovatori della chitarra elettrica nel nostro Paese ha costruito lo spettacolo “Chiedi chi erano gli Stadio”, riuscendo a dare alla serata l’impronta di un vero e proprio concerto rock
Redazione
Lamezia, Ricky Portera infiamma il pubblico della rassegna “Note di Stelle” inserita nel cartellone di “VacaFest 2026 - Teatri della Magna Grecia”\n
Eventi

“Rock Helps Marina”, la scena rock del capoluogo sul palco del Politeama per ripartire dopo il ciclone Harry

L’intero ricavato sarà devoluto al Comitato delle imprese colpite dal maltempo. I dettagli dell’evento di beneficenza illustrati nel corso di una conferenza stampa al Social Hub di Palazzo Fazzari
Bruno Mirante
“Rock Helps Marina”, la scena rock del capoluogo sul palco del Politeama per ripartire dopo il ciclone Harry\n

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“Nascere Donna – Punto Zero”, presentato a Catanzaro il progetto fotografico di Saverio Miceli

Il volume nasce da oltre vent’anni di viaggi durante i quali il medico ginecologo e fotografo per passione ha attraversato diverse parti del mondo raccogliendo incontri e immagini. Un viaggio compiuto con passo lento e con rispetto
Redazione
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Lamezia Terme, Sigfrido Ranucci racconta il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta

La rassegna Caudex Oltre, diretta da Sabrina Pugliese, ha ospitato al Teatro Grandinetti il giornalista in una veste inedita e intima
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Eventi

L’iconica domenica Riva diventa una giornata per celebrare l’importanza delle donne, in occasione dell’8 Marzo

L’iniziativa punta a trasformare l’8 marzo in qualcosa di più di una semplice serata: un’intera giornata da vivere con calma tra buona cucina, musica e benessere, in riva al mare
Redazione
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“Chiedi chi erano gli Stadio: Ricky Portera racconta il Mito”: un incontro tra musica e racconto a Lamezia

La storia degli Stadio raccontata e suonata da Portera, colonna portante della band. Appuntamento questa sera al Teatro Grandinetti
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“Il mio 8 marzo. Un cerchio di amore, rabbia e lotta”: tutto pronto per l’iniziativa al Parco della Biodiversità

L’evento, promosso dal Collettivo Aurora, nasce per celebrare la Giornata internazionale della donna e di rimettere al centro le relazioni, la memoria delle lotte e lo scambio tra persone, come base per una pratica femminista radicata nel territorio

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Nel segno di Gemelli, il 4 marzo al Teatro comunale di Catanzaro arriva “Candida”

Si tratta del secondo appuntamento della rassegna dedicata alla riscoperta e alla riscoperta e alla valorizzazione del teatro del maestro Nino Gemelli
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“Nel segno di Gemelli”, tutto pronto per il secondo appuntamento della rassegna: mercoledì 4 marzo al Teatro Comunale arriva “Candida”

Sul palco saliranno attori che da oltre vent’anni custodiscono e raccontano il talento di Nino Gemelli, mantenendo viva una tradizione che appartiene profondamente alla città
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Barbara De Rossi a Lamezia Terme: il viaggio di “Made in Italy” approda a Vacantiandu

L’attrice si fa guida di un viaggio spazio-temporale alla riscoperta dell’identità italiana. L’appuntamento è il 5 marzo al teatro Grandinetti 
Redazione Attualità
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Serena Brancale a Lamezia Terme a giugno, sarà il primo concerto nel nuovo palasport

Il concerto al PalaLamezia. L’evento musicale farà parte della sessione estiva della 40° edizione di “Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’autore” ideato e organizzato dal promoter Pegna
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Il Barbiere di Siviglia riporta la grande lirica al Politeama di Catanzaro: appuntamento il 6 marzo

Il capolavoro di Rossini torna nel capoluogo in un nuovo allestimento della Fondazione: orchestra, coro e cast del Sud per una sfida che vuole unire virtuosismo musicale e comicità teatrale. La sovrintendente Antonietta Santacroce: «Grande sforzo organizzativo ed economico»
Redazione
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Eventi

Pierino e il lupo e le favole dissacranti di Francesco Paolantoni con l’Orchestra Saverio Mercadante domani al Teatro Politeama di Catanzaro

La serata si aprirà con la coinvolgente interpretazione di “Pierino e il lupo”, celebre fiaba musicale composta nel 1936 da Sergej Prokofiev, un’opera senza tempo che unisce narrazione e orchestra, in cui ogni strumento diventa personaggio, colore, emozione
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“Consonanze – Dialoghi d’autore”: Ezio Mauro protagonista del terzo incontro

L’incontro si terrà il 18 febbraio alle ore 17.00 nella sede di Entopan in Via Padova 2 a Caraffa di Catanzaro
Redazione
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Ciclone di solidarietà: il 15 febbraio evento nel quartiere marinaro per sostenere i commercianti colpiti dal maltempo

La raccolta fondi prevista è curata e gestita direttamente dai commercianti colpiti dal disastro tramite una piattaforma di crowdfunding sociale
Redazione
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Fa tappa a Soverato il progetto espositivo “Antonello Gagini e la Pietà – Il Fumetto”

Il progetto propone un’originale rilettura della figura dell’artista Gagini e della sua opera custodita nella Perla dello Jonio, attraverso il linguaggio del fumetto, con tavole illustrate e pannelli espositivi  
Redazione
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Il festival “Caudex” ospita Sofia Pirandello a Lamezia Terme: in scena la forza viscerale di "Bestie"

L’evento, sotto la direzione artistica e regia di Sabrina Pugliese, non sarà una semplice presentazione letteraria, ma una vera e propria performance multidisciplinare che fonderà parola, teatro e musica

Redazione
Il festival “Caudex” ospita Sofia Pirandello a Lamezia Terme: in scena la forza viscerale di \"Bestie\"
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Francesca Mannis e il Riva all’Amarelli Fashion MID: testimonial, gusto e identità calabrese

La chef executive e mixologist del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna ha partecipato come testimonial della nuova collezione Autunno-Inverno di Francesca Felice durante l’Amarelli Fashion MID
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Nuvola Comics 2026, svelate le date del festival del fumetto, del gioco e dell'arte: appuntamento dal 19 al 21 giugno a Catanzaro

L'iniziativa renderà omaggio all’artista catanzarese Mimmo Rotella attraverso una serie di eventi che metteranno in evidenza il suo talento e la sua creatività
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Catanzaro ricorda Mimmo Rotella, oggi l’inaugurazione della mostra “Autorotella” alla Casa della Memoria

La rassegna prende spunto da una serie di opere conservate all'interno della Casa della Memoria per poi arricchirsi con preziose testimonianze messe a disposizione dalla Fondazione
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Miglierina, il borgo della Natività: record di diecimila presenze per il Presepe Vivente

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“La nave teatro” al Politeama di Catanzaro: successo per le visite guidate drammatizzate che proseguono il 4 e 5 gennaio

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