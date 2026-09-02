Autentiche, libere, felicemente imperfette e virali. Le EbbaneSiS. il duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, continua a ridefinire i confini della musica napoletana, portandola in una dimensione "4.0" dove la tradizione classica si fonde con la freschezza del web. In occasione del loro ritorno in Calabria con lo spettacolo "Ebbanepolis", Viviana Cangiano ha raccontato i retroscena del loro sodalizio artistico, la gestione del successo e il sogno di Sanremo firmato Stefano De Martino.



Un'amicizia lunga vent'anni: il valore del rispetto

La storia delle EbbaneSiS affonda le radici in un legame profondo e duraturo. Viviana e Serena si conoscono da ormai vent'anni; si sono incontrate per la prima volta tra i banchi del liceo, anche se all'epoca frequentavano amicizie diverse. Finita la scuola, il caso ha voluto che si rincontrassero per alcuni impegni lavorativi, momento in cui hanno iniziato a cantare insieme. A giugno del 2017 è arrivata la decisione di mettersi in duo e di condividere sul web il loro modo di giocare con la musica. Da quel momento sono passati nove anni di successi.

Il segreto per mantenere saldo un rapporto del genere, che unisce la sfera lavorativa a quella umana, risiede interamente nel rispetto reciproco. Viviana sottolinea l'importanza di rispettare le scelte dell'altra, i momenti individuali e i "momenti no" di ognuna. Alla base del duo c'è una sola, fondamentale regola: «Se una delle due decide di non voler fare una cosa, non si fa. Siamo in due e la maggioranza non esiste!».



Il miracolo della tradizione 4.0

Spesso definite le pioniere della canzone napoletana "4.0" per la capacità di rielaborare i pilastri storici della musica classica partenopea, le EbbaneSiS non si affidano a formule magiche. Viviana spiega che, oltre all'impegno, allo studio e al gioco, il loro progetto è un vero e proprio miracolo. Si tratta di una proposta di nicchia che riesce però ad arrivare a chiunque, intercettando anche le nuove generazioni. La chiave di volta è la loro personalità: «Alla base del nostro progetto c’è molta della nostra personalità, non c’è nulla di costruito, è tutto molto naturale, trasparente e vero».



La magia di "Ebbanepolis" al Castello di Squillace

L'energia moderna e cosmopolita del loro nuovo spettacolo, "Ebbanepolis", si adatterà alla perfezione a una cornice monumentale e storica grazie a una delle caratteristiche principali del duo: la versatilità. Con un repertorio estremamente variegato, le artiste riescono a modellare la performance su ogni spazio. «Solitamente arriviamo lì sul posto, capiamo un attimo la situazione, e prima di andare in scena facciamo la scaletta, composta dai brani che ci sembrano più giusti all’occasione», racconta Viviana.

Per le EbbaneSiS si tratta di un ritorno in Calabria in un momento d'oro della loro carriera. Essendo già state ospiti della kermesse anni fa, il nuovo invito è la conferma del successo della precedente esperienza: «Se qualcuno ci ha voluto di nuovo lì, vuol dire che è andata bene la scorsa volta! Ci aspettiamo la stessa accoglienza che per noi è fondamentale per sentirci a nostro agio e dare il meglio».



Il capitolo Sanremo e il legame con Stefano De Martino

Dopo il successo del brano ironico "Puortace a Sanremo" e il recente invito di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, le voci su una possibile partecipazione al Festival si sono rincorse. Viviana ha chiarito la genesi del pezzo, nato innanzitutto per augurare buona fortuna a De Martino, definito un corregionale che merita questo successo. Il brano voleva anche dare voce, con ironia, a tutte le persone che alla notizia della conduzione del ballerino hanno pensato o detto "Stefano portami a Sanremo", intasando idealmente le sue linee telefoniche. L'intento principale del pezzo era però quello di proporsi come "intrattenitrici canore" all'interno della kermesse, e non come concorrenti. Il duo non ha infatti presentato alcun brano inedito per la gara del prossimo Festival di Sanremo. «Chissà come andrà a finire», conclude Viviana con una battuta, «sicuramente, se tutto va male, saremo sul divano di casa a tifare per Stefano!»

L'appuntamento e le informazioni sui biglietti

L'atteso appuntamento con la musica, l'ironia e il talento travolgente delle EbbaneSiS si terrà mercoledì 4 settembre alle ore 21:00 nella splendida e suggestiva cornice del Castello Normanno di Squillace, in provincia di Catanzaro. Lo spettacolo "Ebbanepolis" si inserisce all'interno della ricca programmazione del Festival d'Autunno.

Tutti gli approfondimenti sull'evento, le informazioni utili e la vendita dei biglietti online sono disponibili direttamente sul sito ufficiale del Festival d'Autunno.