Tra i momenti più emozionanti l’omaggio a Lino Banfi, protagonista di oltre sessantacinque anni di carriera e di più di 130 film, e il riconoscimento conferito a Rino Barillari, il celebre “re dei paparazzi”, fotografo simbolo della Dolce Vita

Il Magna Graecia Film Festival si è concluso con uno degli appuntamenti più prestigiosi della sua XXIII edizione: la consegna della Colonna d’Oro G.B. Spadafora a Kevin Spacey, due volte Premio Oscar, vincitore nel 1996 come miglior attore non protagonista per I soliti sospetti e nel 2000 come miglior attore protagonista per American Beauty.

La presenza dell’attore americano ha suggellato il successo della rassegna, confermando il MGFF come uno degli eventi cinematografici più importanti del panorama nazionale, capace ogni anno di portare la Calabria al centro dell’attenzione internazionale.

Nel corso della manifestazione, la Colonna d’Oro G.B. Spadafora, prestigioso riconoscimento ideato e realizzato nei laboratori della storica maison orafa, è stata assegnata ad alcuni tra i protagonisti più rappresentativi del cinema e dello spettacolo, tra cui Isabella Ferrari, Giulia Michelini, Irene Maiorino, Can Yaman e Marco D’Amore.

Tra i momenti più emozionanti del festival anche l’omaggio a Lino Banfi, protagonista di oltre sessantacinque anni di carriera e di più di 130 film, e il riconoscimento conferito a Rino Barillari, il celebre “re dei paparazzi”, fotografo simbolo della Dolce Vita e delle grandi star internazionali.

Per G.B. Spadafora, il MGFF rappresenta un appuntamento di straordinario valore culturale e promozionale per l’intero territorio. Una manifestazione che, per una settimana, accende i riflettori sulla Calabria, valorizzandone il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico e offrendo un’importante vetrina internazionale. Spadafora considera che far parte di questo percorso, attraverso un premio che unisce l’eccellenza dell’arte orafa ai grandi protagonisti del cinema mondiale, rappresenti un motivo di orgoglio e testimonia il legame tra tradizione, cultura e prestigio internazionale.

Battista Bruno