Una giornata di confronto e approfondimento sui temi dell’ambiente, dell’energia e dello sviluppo sostenibile è promossa dal Partito Democratico della Calabria, per venerdì 10 luglio, con due appuntamenti che vedranno protagonista l’europarlamentare Annalisa Corrado, responsabile nazionale del Partito Democratico per la Conversione ecologica, il clima, la green economy e l’Agenda 2030.

Il primo incontro si terrà alle 10.30 presso la Libreria Ubik di Marina di Catanzaro, dove sarà presentato il libro Le ragazze e il colibrì, scritto da Annalisa Corrado insieme a Elisabetta Tola. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra scienza, sostenibilità e partecipazione, attraverso il racconto di esperienze che guardano al futuro della transizione ecologica. A dialogare con l’autrice saranno Irene Colosimo, assessora all’Ambiente del Comune di Catanzaro, e Gianni Arena, presidente di Legambiente Lamezia Terme. Modera il giornalista Antonio Cantisani.

Nel pomeriggio, alle 16.30, l’aula consiliare del Comune di Borgia ospiterà l’assemblea regionale tematica del Partito Democratico della Calabria che discuterà di “Acqua, Aria, Terra. Le sfide della transizione ambientale ed energetica in Calabria per una nuova qualità della vita”.

Ad aprire i lavori saranno i saluti della sindaca di Borgia, Elisabeth Sacco, e del segretario della federazione provinciale del Pd di Catanzaro, Gregorio Gallello. Il dibattito, moderato dal giornalista Ugo Floro, riunirà studiosi, amministratori ed esperti che affronteranno le principali questioni legate alla transizione ecologica, dalla gestione delle risorse idriche alla decarbonizzazione, dalle politiche per lo sviluppo sostenibile alle opportunità economiche e occupazionali offerte dalla conversione verde.

Interverranno Fabio Ciconte, Rossella Muroni, Daniele Menniti, Domenico Cersosimo, Francesco Aiello e Anna Parretta, portando contributi e punti di vista maturati nel mondo dell’università, della ricerca, dell’associazionismo e delle istituzioni. Le conclusioni saranno affidate al capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Ernesto Alecci, al segretario regionale del Pd e senatore, Nicola Irto, e all’europarlamentare Annalisa Corrado.

I due appuntamenti rappresentano un momento di confronto aperto su una delle sfide decisive per il futuro della Calabria, coniugare tutela dell’ambiente, innovazione, qualità della vita e sviluppo. Un percorso che il Partito Democratico calabrese intende sostenere mettendo in rete competenze, istituzioni e società civile, nella convinzione che la transizione ecologica costituisca una concreta occasione di crescita per il territorio e per le nuove generazioni.