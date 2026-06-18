Prosegue a Palazzo De Nobili il lavoro per garantire prospettive di sempre maggiore sicurezza alla Catanzaro Servizi S.p.A. Su proposta del sindaco Nicola Fiorita, infatti, la giunta comunale ha deliberato di fornire indirizzo al dirigente del settore Attività economiche Suap Turismo e Transizione al digitale, affinché proceda all’istruttoria finalizzata all’affidamento in house providing alla società partecipata del servizio di assistenza tecnica, comunicazione e diffusione risultati per il progetto “Social Innovation Hub”, finanziato nell’ambito del programma nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027” Fesr/Fse Plus, per l’importo complessivo di 100.000 euro oltre iva.

La decisione dell’esecutivo muove dalla premessa che la Catanzaro Servizi S.p.A. è una società partecipata dal Comune di Catanzaro, è già destinataria di precedenti affidamenti in house da parte dell’Ente, svolge inoltre funzioni di supporto amministrativo ai diversi uffici comunali. Nel caso specifico, la giunta ha ritenuto che l’affidamento alla partecipata possa assicurare maggiore coordinamento operativo con gli uffici comunali; celerità nell’attivazione del servizio; continuità amministrativa e gestionale; controllo diretto sull’esecuzione; riduzione dei tempi di avvio delle attività; maggiore integrazione con le procedure interne dell’Ente; razionale impiego delle risorse pubbliche.