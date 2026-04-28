«In qualità di Presidente della Provincia di Catanzaro, desidero rivolgere un sentito messaggio ai diciassette Comuni chiamati al voto in vista delle prossime elezioni amministrative». E’ quanto scrive, in una nota, il presidente Amedeo Mormile.

«Il momento elettorale – rileva – rappresenta una delle espressioni più alte della vita democratica delle nostre comunità. Il voto non è soltanto un diritto, ma un dovere civico che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla costruzione del futuro dei propri territori, scegliendo con consapevolezza e responsabilità i propri rappresentanti. Rivolgo un invito a tutte le forze politiche e ai candidati affinché questa campagna elettorale si svolga nel segno del rispetto reciproco, del confronto leale e della centralità dei programmi. Le sfide che attendono i nostri Comuni richiedono serietà, visione e spirito di servizio: è fondamentale che il dibattito pubblico sia orientato esclusivamente al bene delle comunità, lontano da divisioni sterili e da logiche che nulla hanno a che vedere con l’interesse collettivo».

«La Provincia di Catanzaro sarà, come sempre, al fianco delle Amministrazioni comunali, indipendentemente dagli esiti elettorali, nel rispetto dei principi di collaborazione istituzionale e di coesione territoriale» – aggiunge Mormile. «Nel corso della mia azione di governo ho ritenuto fondamentale garantire attenzione e sostegno a tutte le realtà del territorio provinciale: accanto ai grandi centri, abbiamo posto particolare cura nella salvaguardia e nella valorizzazione dei piccoli Comuni e dei borghi, soprattutto quelli dell’entroterra, autentico patrimonio di storia, identità e bellezza. Questi luoghi, spesso custodi di tradizioni preziose e di un equilibrio unico tra uomo e ambiente, rappresentano l’anima più autentica della nostra provincia e meritano politiche mirate che ne favoriscano la crescita, contrastando lo spopolamento e promuovendo nuove opportunità di sviluppo».

«A tutti i cittadini dei Comuni interessati rivolgo, infine, un caloroso invito a partecipare al voto con senso civico e fiducia nelle istituzioni» – conclude la nota. «Solo attraverso una partecipazione ampia e consapevole possiamo continuare a rafforzare i valori democratici e costruire insieme un futuro migliore per l’intero territorio provinciale».