Con la scadenza dei termini per la presentazione delle liste, fissata per le ore 12:00 di oggi, 25 aprile, si è conclusa la prima fase cruciale del percorso che porterà i cittadini alle urne
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La macchina democratica della Calabria si è messa ufficialmente in moto. Con la scadenza dei termini per la presentazione delle liste, fissata per le ore 12:00 di oggi, 25 aprile, si è conclusa la prima fase cruciale del percorso che porterà i cittadini alle urne. Sono ben 79 i comuni calabresi chiamati al rinnovo dei propri organi elettivi nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio.
Quello odierno non è stato un semplice adempimento formale. La consegna ufficiale dei nomi dei candidati a Sindaco e dei componenti delle liste per il Consiglio Comunale segna un punto politicamente rilevante: da questo momento le coalizioni sono cristallizzate, i programmi depositati e la sfida entra nel vivo.
Sono 17 le comunità locali della provincia di Catanzaro che si apprestano a scegliere i nuovi rappresentanti. Ecco la mappa completa dei centri del Catanzarese dove si voterà il 24 e 25 maggio 2026:
Girifalco - 5.623
Montepaone - 5.614
Davoli - 5.481
Gizzeria - 4.997
Satriano - 3.360
Serrastretta - 2.945
Taverna - 2.529
Montauro - 1.771
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759
Amaroni - 1.680
San Vito sullo Ionio - 1.629
Carlopoli - 1.406
Belcastro - 1.227
Cerva - 1.106
Palermiti - 1.075
Martirano Lombardo - 980
Andali - 662
Ecco le liste e i candidati alla carica di sindaco e consiglieri comunali:
GIRIFALCO
Lista VISIONE GIRIFALCO
Candidato a sindaco: Pietrantonio Cristofaro
Candidati al consiglio comunale:
Bernaschino Antonio detto Antonello
Burdino Alessia
Giampà Domenico
Iapello Domenico
Ielapi Delia
Marinaro Antonio
Panduri Salvatore Antonio
Petitto Maria Teresa
Rizzello Rosanna
Signorello Rocco
Stranieri Giovanni
Tedesco Eugenio
Lista INSIEME PER GIRIFALCO DEONOFRIO SINDACO
Candidato sindaco: Mario Deonofrio
Candidati al Consiglio comunale:
Caruso Teresa
Ferraina Elisabetta
Giampà Massimo
Graziano Rosa detta Rossella
Olivadese Vincenzo
Panduri Angela
Proganò Salvatore
Signorello Teresa
Siniscalco Maurizio
Stranieri Marisa
Viapiana Pietro
Vonella Filippo detto Pippo
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MONTAURO
Lista AMARE MONTAURO
Candidato a sindaco: Giancarlo Cerullo
Candidati alla carica di consiglieri comunali:
Antonio Destito
Mariangela Carito
Saverio Schipani
Salvatore Tucci
Marco Staropoli
Rossella Stocco
Attilio Aquino
Fausto Coppola
Stefania Perri
Giovanni Mazzitello
Lista CAMBIAMO MONTAURO
Candidato a sindaco: Giuseppe Schipani
Candidati alla carica di consiglieri comunali:
Paolo Mattia
Roberto sestito
Lorenzo Mancini
Domenica Procopio
Antonio schiavone
Giuseppe Froio
Antonio Pantaleone Cerullo
Pantaleone Aiello
Gregorio Carello
Pantaleone Squillacioti
Lista MONTAURO GUARDA AVANTI
Candidato a sindaco: Pantaleone Procopio
Candidati alla carica di consiglieri comunali:
Maurizio Sestito
Pantaleone Pisano
Mario Pantaleone Mattia
Luigi Daniel Trombetta
Alessandro Paparo
Gregorio De Masi
Gabriele Greto
Alessandra Pasqua
Michele Caruso
Rolando Chiodo
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PALERMITI
Lista UNIAMO PALERMITI
Candidato a sindaco: Roberto Giorla
Candidati al consiglio comunale:
Maria Monica Aiello
Giandomenico Aloisi
Serena Conforto
Dayana Curcillo
Caterina Fulciniti
Maurizio Mazza
Giuseppe Mauro Molea
Egidio Pregoni
Antonio Sica
Sandra Sica
VIVERE PALERMITI
Candidato a sindaco: Antonio Truglia
Candidati al consiglio comunale:
Elisabetta Aiello
Stefania Barbuto
Francesco Buttiglieri
Ilaria Fulciniti
Francesco Misdea
Vasile Florin Pascaniuc
Francesca Posca
Francesco Settembrino
Roberto Truglia
Salvatore Turrà
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ANDALI
Lista ANDALI BENE COMUNE
Candidato alla carica di sindaco: Piero Peta
Candidati alla carica di consiglieri comunali:
Cacia Miriam
Centola Gaetano
Costantini Saverio
Fiore Rossella
Gullì Tommaso Dario
Ierardi Maria Vincenza
Perri Pierina
Puleo Stefano
Stanizzi Rosella
Taverna Matteo
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AMARONI
Lista DEMOCRAZIA E’ PARTECIPAZIONE
Candidato alla carica di sindaco: Luigi Ruggiero
Candidati alla carica di consiglieri comunali:
Felicia Caccamo
Teresa Lagrotteria
Giuseppe Laugelli
Francesco Muzzì
Maria Perroncello
Antonio Scamarcia
Simona Sestito
Domenico Sorrentino
Mariarosa Tarzia
Elisabetta Vonella
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SAN VITO SULLO IONIO
Lista SIAMO SAN VITO
Candidato sindaco: Antonio Tino
Caterina Coccoglioniti
Fabio Cosentino
Alessandro Faga
Ivan Giorgio
Rosarina Parisi
Vittoria Parretta
Laura Piacente
Caterina Sgrò
Alessandro Staglianò
Giuseppe Teti
Lista SAN VITO FUTURA
Candidata sindaco: Francesca Savari
Candidati alla carica di consiglieri comunali:
Giuseppe Magisano
Patrizia Armogida
Franco Aiello
Maria Gallo
Valentina Merendino
Ferando Esposito
Vito Barbieri
Domenico Barbieri
Nicola Polerà
Mattia Giorgio
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MARTIRANO LOMBARDO
Lista L’AURORA 3.0
Candidato a sindaco: Franco Rosario Pucci
Candidati alla carica di consiglieri comunali:
Aiello Giuseppe detto Peps
Aiello Maria Rosa detta Marisa
Cicco Rossella
Folino Gallo Angelo
Grandinetti Francesco Pio detto Pio
Pucci Luigino detto Gino
Vergori Giuseppe detto Peppe
Vescio Andrea Pio detto Andrea
Lista CAMBIAMENTI
Candidato a sindaco: Pasquale Pio Scalese
Candidati alla carica di consiglieri comunali:
Bartolotta Livianna
Folino Domenico
Gallo Selena Antonella
Isabella Adamo Federico
Muto Pietro Roberto
Scuglia Michelangelo detto Michele
Stranges Cesare detto Antonio
Vescio Francesco
Vescio Gennaro