La macchina democratica della Calabria si è messa ufficialmente in moto. Con la scadenza dei termini per la presentazione delle liste, fissata per le ore 12:00 di oggi, 25 aprile, si è conclusa la prima fase cruciale del percorso che porterà i cittadini alle urne. Sono ben 79 i comuni calabresi chiamati al rinnovo dei propri organi elettivi nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Quello odierno non è stato un semplice adempimento formale. La consegna ufficiale dei nomi dei candidati a Sindaco e dei componenti delle liste per il Consiglio Comunale segna un punto politicamente rilevante: da questo momento le coalizioni sono cristallizzate, i programmi depositati e la sfida entra nel vivo.

Sono 17 le comunità locali della provincia di Catanzaro che si apprestano a scegliere i nuovi rappresentanti. Ecco la mappa completa dei centri del Catanzarese dove si voterà il 24 e 25 maggio 2026:

Girifalco - 5.623

Montepaone - 5.614

Davoli - 5.481

Gizzeria - 4.997

Satriano - 3.360

Serrastretta - 2.945

Taverna - 2.529

Montauro - 1.771

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759

Amaroni - 1.680

San Vito sullo Ionio - 1.629

Carlopoli - 1.406

Belcastro - 1.227

Cerva - 1.106

Palermiti - 1.075

Martirano Lombardo - 980

Andali - 662

Ecco le liste e i candidati alla carica di sindaco e consiglieri comunali:

GIRIFALCO

Lista VISIONE GIRIFALCO

Candidato a sindaco: Pietrantonio Cristofaro

Candidati al consiglio comunale:

Bernaschino Antonio detto Antonello

Burdino Alessia

Giampà Domenico

Iapello Domenico

Ielapi Delia

Marinaro Antonio

Panduri Salvatore Antonio

Petitto Maria Teresa

Rizzello Rosanna

Signorello Rocco

Stranieri Giovanni

Tedesco Eugenio

Lista INSIEME PER GIRIFALCO DEONOFRIO SINDACO

Candidato sindaco: Mario Deonofrio

Candidati al Consiglio comunale:

Caruso Teresa

Ferraina Elisabetta

Giampà Massimo

Graziano Rosa detta Rossella

Olivadese Vincenzo

Panduri Angela

Proganò Salvatore

Signorello Teresa

Siniscalco Maurizio

Stranieri Marisa

Viapiana Pietro

Vonella Filippo detto Pippo

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MONTAURO

Lista AMARE MONTAURO

Candidato a sindaco: Giancarlo Cerullo

Candidati alla carica di consiglieri comunali:

Antonio Destito

Mariangela Carito

Saverio Schipani

Salvatore Tucci

Marco Staropoli

Rossella Stocco

Attilio Aquino

Fausto Coppola

Stefania Perri

Giovanni Mazzitello

Lista CAMBIAMO MONTAURO

Candidato a sindaco: Giuseppe Schipani

Candidati alla carica di consiglieri comunali:

Paolo Mattia

Roberto sestito

Lorenzo Mancini

Domenica Procopio

Antonio schiavone

Giuseppe Froio

Antonio Pantaleone Cerullo

Pantaleone Aiello

Gregorio Carello

Pantaleone Squillacioti

Lista MONTAURO GUARDA AVANTI

Candidato a sindaco: Pantaleone Procopio

Candidati alla carica di consiglieri comunali:

Maurizio Sestito

Pantaleone Pisano

Mario Pantaleone Mattia

Luigi Daniel Trombetta

Alessandro Paparo

Gregorio De Masi

Gabriele Greto

Alessandra Pasqua

Michele Caruso

Rolando Chiodo

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PALERMITI

Lista UNIAMO PALERMITI

Candidato a sindaco: Roberto Giorla

Candidati al consiglio comunale:

Maria Monica Aiello

Giandomenico Aloisi

Serena Conforto

Dayana Curcillo

Caterina Fulciniti

Maurizio Mazza

Giuseppe Mauro Molea

Egidio Pregoni

Antonio Sica

Sandra Sica

VIVERE PALERMITI

Candidato a sindaco: Antonio Truglia

Candidati al consiglio comunale:

Elisabetta Aiello

Stefania Barbuto

Francesco Buttiglieri

Ilaria Fulciniti

Francesco Misdea

Vasile Florin Pascaniuc

Francesca Posca

Francesco Settembrino

Roberto Truglia

Salvatore Turrà

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ANDALI

Lista ANDALI BENE COMUNE

Candidato alla carica di sindaco: Piero Peta

Candidati alla carica di consiglieri comunali:

Cacia Miriam

Centola Gaetano

Costantini Saverio

Fiore Rossella

Gullì Tommaso Dario

Ierardi Maria Vincenza

Perri Pierina

Puleo Stefano

Stanizzi Rosella

Taverna Matteo

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AMARONI

Lista DEMOCRAZIA E’ PARTECIPAZIONE

Candidato alla carica di sindaco: Luigi Ruggiero

Candidati alla carica di consiglieri comunali:

Felicia Caccamo

Teresa Lagrotteria

Giuseppe Laugelli

Francesco Muzzì

Maria Perroncello

Antonio Scamarcia

Simona Sestito

Domenico Sorrentino

Mariarosa Tarzia

Elisabetta Vonella

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SAN VITO SULLO IONIO

Lista SIAMO SAN VITO

Candidato sindaco: Antonio Tino

Caterina Coccoglioniti

Fabio Cosentino

Alessandro Faga

Ivan Giorgio

Rosarina Parisi

Vittoria Parretta

Laura Piacente

Caterina Sgrò

Alessandro Staglianò

Giuseppe Teti

Lista SAN VITO FUTURA

Candidata sindaco: Francesca Savari

Candidati alla carica di consiglieri comunali:

Giuseppe Magisano

Patrizia Armogida

Franco Aiello

Maria Gallo

Valentina Merendino

Ferando Esposito

Vito Barbieri

Domenico Barbieri

Nicola Polerà

Mattia Giorgio



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MARTIRANO LOMBARDO

Lista L’AURORA 3.0

Candidato a sindaco: Franco Rosario Pucci

Candidati alla carica di consiglieri comunali:

Aiello Giuseppe detto Peps

Aiello Maria Rosa detta Marisa

Cicco Rossella

Folino Gallo Angelo

Grandinetti Francesco Pio detto Pio

Pucci Luigino detto Gino

Vergori Giuseppe detto Peppe

Vescio Andrea Pio detto Andrea

Lista CAMBIAMENTI

Candidato a sindaco: Pasquale Pio Scalese

Candidati alla carica di consiglieri comunali:

Bartolotta Livianna

Folino Domenico

Gallo Selena Antonella

Isabella Adamo Federico

Muto Pietro Roberto

Scuglia Michelangelo detto Michele

Stranges Cesare detto Antonio

Vescio Francesco

Vescio Gennaro