Gli orari di ricevimento del pubblico saranno: lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso gli uffici siti in via Jannoni 91 – terzo piano (ex catasto, di fronte la Casa Comunale)

Il settore Pianificazione del Territorio e Demanio informa che a partire da lunedì 7 settembre 2026 l’area Demanio riceverà il pubblico presso gli uffici siti in via Jannoni 91 – terzo piano (ex catasto, di fronte la Casa Comunale).

Gli orari di ricevimento del pubblico saranno: lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti, il ricevimento non sarà consentito. Per questioni urgenti, l’utenza è invitata a inviare una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: demanio@comune.catanzaro.it indicando la motivazione sintetica della richiesta e un recapito telefonico dove poter essere ricontattati.