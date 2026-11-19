Sette ex amministratori comunali, tra cui ex sindaci, assessori, vicesindaci e un attuale consigliere comunale, intervengono con un documento congiunto per avviare una riflessione sullo stato dei servizi, sulla gestione del territorio e sulle prospettive future del Comune di Borgia.

A circa dieci anni dall'inizio dell'attuale ciclo amministrativo, i firmatari propongono un'analisi delle principali questioni che interessano Borgia e Roccelletta: dalla gestione del servizio idrico all'edilizia scolastica, dai servizi socio-sanitari alla manutenzione della viabilità, dagli impianti sportivi alla valorizzazione della fascia costiera e degli spazi pubblici.

Nel documento trovano spazio anche considerazioni sulle politiche culturali, sulle risorse destinate agli eventi e alle iniziative pubbliche, nonché sulla pianificazione urbanistica e sulla gestione del territorio.

L'iniziativa, sottoscritta da esponenti con diverse esperienze amministrative e politiche, si propone di aprire una fase di confronto con le forze politiche, le associazioni e la società civile, con l'obiettivo di individuare idee, proposte e percorsi condivisi per il futuro della comunità.

«Dopo circa 10 anni di amministrazioni comunali, guidate dall’attuale Sindaco, – si legge nel documento – alla testa di liste civiche, dobbiamo, purtroppo, evidenziare un forte aggravamento delle difficoltà strutturali che attanagliano Borgia. Le ultime Amministrazioni, infatti, hanno ritenuto di abbandonare e/o non valorizzare le opere pubbliche avviate e/o esistenti, rinunciando in tal modo all’elevazione del tenore dei servizi per i cittadini.

Si sottolinea, a titolo di esempio:

• un aggravamento del servizio idrico, anche di quello direttamente gestito dal Comune,

provocando un peggioramento rilevante del servizio, caratterizzato da continua

mancanza di acqua nelle famiglie a Borgia e Roccelletta;

• una condizione di estremo disagio per la popolazione scolastica a causa della carenza

di edifici scolastici adeguati;

• un indebolimento dei servizi socio-sanitari anche relativi a quelli più direttamente

dipendenti dal Comune;

• mancanza di interventi strutturali e/o manutenzione ordinaria e straordinaria in

relazione alla viabilità comunale e minore;

• servizi comunali carenti, spesso senza personale;

• impiantistica sportiva carente e conseguente indebolimento delle attività dei giovani;

Aggiungiamo la pessima gestione della fascia costiera a partire dalla carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli spazi pubblici e alla viabilità interessata; La gestione del territorio, degli spazi pubblici, del verde, delle ville comunali e delle strade, ci ha consegnato un degrado generalizzato a Borgia e con maggiore evidenza a Roccelletta; Pessima gestione dell’urbanistica, con l’aggravamento di situazioni di abusivismo edilizio, determinate dal grave ritardo di Strumenti Urbanistici moderni e adeguati alle esigenze del territorio; Tutto ciò, unitamente ad una concezione superficiale e forviante della cultura, ha determinato, negli anni, una significativa decadenza del territorio, con ripercussioni visibili anche sotto il profilo socio-economico».

Ed ancora: «Merita una riflessione la scelta delle innumerevoli feste di piazza e sull’arenile, per le quali sembra si siano spesi negli ultimi 5 anni circa 1.500.00 di euro di fondi ordinari di bilancio,

così come cifre esagerate e difficilmente riconducibili ad aspetti culturali, si sono spese per allestimenti dedicati a babbo natale, ricordiamo che trattasi di un’invenzione della coca cola

nel 1931, per vendere bibite d’inverno, così come bizzarre appaiono le gite in altre regioni con

trasporto e alloggio a carico del comune, senza alcun criterio di bisogno economico. Tutto ciò non è walfare, non è cultura, non è Natale. E’ il Comune che usa i soldi di tutti per far finta di dare a tutti, mentre da solo a chi sa prendere. Se l’intrattenimento fosse cultura saremmo la Firenze della Calabria, invece siamo la sagra con l’IVA La gestione delle liste civiche che hanno amministrato e stanno amministrando Borgia, spesso caratterizzata da personalismi e clientelismo, si è dimostrata, pertanto, inefficiente, superficiale e senza una visione lungimirante per un territorio e una comunità che ha le caratteristiche e le potenzialità per tornare ad essere punto di riferimento sociale, culturale ed economico. Da ciò, l’esigenza di un cambiamento radicale e profondo. Il Comitato, pertanto, intende avviare un confronto con tutte le forze politiche, associazioni culturali e società civile, per porre le basi di una possibile rinascita, anche con l’ausilio di una nuova generazione di amministratori capaci, competenti e volenterosi».

A firmare il documento, Leonardo Ferragina (ex Vice Sindaco PD); Carmela Sposato (ex assessore PD); Domenico Rijllo (ex sindaco PD); Francesco Fusto (ex Sindaco Indipendente); Antonio Riillo (consigliere comunale – già candidato a sindaco PD); Raffaele Guerrieri (ex Assessore PD); Riccardo Bruno ex Vice sindaco Indipendente.