Una Galleria Mancuso gremita e vibrante di entusiasmo ha ospitato l'ultimo atteso incontro del movimento civico "Noi Amiamo Catanzaro". L'evento ha richiamato una massiccia partecipazione di cittadini, a dimostrazione del forte attaccamento della comunità alle sorti e allo sviluppo del capoluogo calabrese. A guidare i lavori e a moderare il fitto dibattito è stato l’avvocato Danilo Russo, già assessore comunale e storico fondatore del movimento civico. Russo, nel suo modulo introduttivo, ha ribadito l'importanza di rimettere al centro della discussione politica e sociale la passione per la città, stimolando una progettualità concreta e partecipata che parta proprio dall'ascolto dei catanzaresi. Il cuore dell'incontro è stato caratterizzato da una serie di interventi mirati, focalizzati sulle macro-aree strategiche per il rilancio di Catanzaro.

Professionisti e attivisti del movimento hanno offerto spunti di riflessione di alto profilo

Domenico Tavano cantautore catanzarese ha parlato dell’attaccamento alla sua città e della voglia di riscatto che traspare nei suoi testi, della voglia di far crescere culturalmente il capoluogo che oggi ha poco da offrire agli artisti. Diego Surace si è soffermato sulle dinamiche di crescita economica e infrastrutturale, evidenziando le riserve di valore non ancora espresse dal territorio. L’artista fotografa Sharon Lomanno e Piero Lamberti hanno acceso i riflettori sulle politiche sociali, l'inclusione e il coinvolgimento delle nuove generazioni, elementi chiave per evitare lo spopolamento della città. Giovanni Marino ha arricchito il tavolo dei relatori ponendo l'accento sulla necessità di una visione amministrativa moderna, capace di intercettare investimenti e valorizzare l'identità del capoluogo anche tramite le nuove fonti di energia.

Un richiamo internazionale: la sfida da Guinness di Zahir Kudayarov

A dare un respiro internazionale e un tocco di straordinaria energia all'evento è stata la presenza d'eccezione di Zahir Kudayarov, campione mondiale di sollevamento pesi (powerlifting). Accompagnato dalla sua manager Emanuela Marano, il fuoriclasse ha offerto una preziosa testimonianza sulle enormi potenzialità della Calabria, terra che lo ha affascinato per accoglienza e risorse. L'annuncio più emozionante della serata è arrivato proprio da Kudayarov e dalla sua manager: il campione ha espresso la ferma volontà di scegliere proprio Catanzaro come teatro per il suo prossimo Guinness World Record. L'atleta tenterà l'incredibile impresa di sollevare 525 kg, un evento sportivo di portata globale che accenderebbe i riflettori del mondo intero sul capoluogo calabrese. L'incontro si è concluso tra gli applausi e con la promessa, da parte del fondatore Danilo Russo e di tutto il direttivo di "Noi Amiamo Catanzaro", di continuare a lavorare senza sosta per trasformare queste idee e queste prestigiose sinergie in progetti reali per la città.