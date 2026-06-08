I consiglieri comunali dei gruppi Forza Italia e Catanzaro Azzurra - Francesco Assisi, Manuela Costanzo, Sergio Costanzo, Luigi Levato, Alessandra Lobello, Francesco Passafaro e Antonello Talerico – hanno chiesto un incontro in Prefettura, per illustrare ai rappresentanti del Governo in città la situazione del capoluogo «e le sue evidenti criticità che si ripercuotono in maniera immediata sulla qualità della vita dei cittadini e di tutte le persone che quotidianamente lo raggiungono per motivi di lavoro o di studio».

Nella lettera, i consiglieri hanno sottolineato le condizioni «ampiamente insufficienti di molte strade, principali e secondarie», nel centro e nelle periferie, «un sistema fognario così precario da rendere le condizioni igienico-sanitarie di diversi quartieri molto lontane dagli standard minimi richiesti», la «non più tollerabile, situazione dei cimiteri cittadini, oggetto negli ultimi mesi di numerosi articoli di stampa e segnalazioni da parte dei cittadini, che denunciano condizioni di degrado, carenze manutentive e disservizi non compatibili con il rispetto dovuto ai luoghi della memoria e della dignità umana».

I gruppi di Forza Italia e Catanzaro Azzurra, inoltre, hanno affermato di aver «più volte richiesto all’amministrazione comunale un confronto serio e approfondito che, al di là delle divisioni politiche, permettesse di individuare e realizzare soluzioni concrete per ripristinare il decoro, la sicurezza e la funzionalità dei servizi essenziali».

Alle quali, però, la risposta della maggioranza è stata un «atteggiamento di sostanziale chiusura», privo di «risposte adeguate sul piano della programmazione e su quello degli interventi urgenti». Per questo motivo si è reso necessario interpellare la Prefettura.