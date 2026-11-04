L'appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre 2026, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la sede del Circolo di Sinistra Italiana, in via Spasari n. 9 (ingresso Galleria Mancuso).

L'iniziativa nasce dalla convinzione che il futuro della città non possa essere deciso nelle stanze chiuse, ma debba prendere forma attraverso il contributo di chi Catanzaro la vive quotidianamente, ne conosce le difficoltà e ne immagina le potenzialità.

Come Sinistra Italiana Catanzaro – si legge in un comunicato stampa – , vogliamo contribuire alla costruzione di una coalizione progressista ed ecologista, capace di proporre una visione nuova e concreta per Catanzaro. Un percorso che, però, non può prescindere dal coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, delle associazioni, delle realtà sociali e di tutte le persone che desiderano mettere a disposizione idee, esperienze e proposte.

Non sarà soltanto un momento di confronto politico, ma soprattutto un'occasione per raccogliere suggerimenti e contributi sui temi e sulle priorità che dovranno caratterizzare il futuro della nostra comunità.

La Catanzaro che vogliamo nasce anche e soprattutto dalle idee dei cittadini. Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare e a diventare protagonisti di questo percorso collettivo.

Chi non potrà essere presente potrà comunque inviare le proprie proposte all'indirizzo e-mail: sinistraitalianacatanzaro@gmail.com