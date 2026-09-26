“Di norma Cambiavento non interviene per commentare interventi di manutenzione ordinaria, che dovrebbero rappresentare la semplice quotidianità e che spesso vengono strumentalizzati dai consiglieri di centrodestra per fare propaganda sul nulla. In questo caso, però, è corretto fare un’eccezione – si legge in una nota del gruppo politico -. La messa in sicurezza della strada di Petricciolo-Alli risponde infatti a un preciso impegno assunto con i cittadini durante la campagna elettorale, partita proprio da quel quartiere per raccogliere le segnalazioni su un’arteria viaria da tempo in condizioni di forte pericolosità.

Come chiarito dall’assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Squillace, quello avviato non è un intervento definitivo, ma una prima fondamentale opera d'urgenza necessaria a mettere in sicurezza la strada e garantire ai cittadini un accesso serio e tranquillo alle proprie abitazioni. Gli interventi sulle strutture viarie della città stanno partendo grazie a un capillare lavoro di ricognizione finanziaria condotto dall’assessorato: da un lato scovando le economie sui CUP delle imprese che intervengono nel sottosuolo, dall’altro recuperando 270 mila euro dall’estinzione di vecchi mutui comunali inutilizzati. Proprio questi ultimi fondi l’amministrazione Fiorita ha interamente destinato alla manutenzione viaria, individuando tra le priorità il tratto di Petricciolo-Alli.

I mesi passati sono serviti a individuare queste risorse e ad accertare le responsabilità dei crolli. Nel frattempo, l'amministrazione già da tempo si è interessata all’argomento approvando apposite delibere con richieste di finanziamento per reperire prima i fondi necessari alla progettazione dell'intervento idrogeologico e, successivamente, quelli per la realizzazione dell'opera definitiva. Questo primo cantiere è la dimostrazione che gli impegni presi si mantengono, aprendo la strada ad analoghi interventi sul resto del territorio comunale”.