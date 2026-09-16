Alle criticità vecchie e nuove, acutizzate nella stagione estiva, e alla ricerca di soluzioni per salvaguardare e valorizzare i punti di forza (a iniziare dalla risorsa mare) di Catanzaro Lido, è dedicata l'iniziativa, intitolata "Focus sul mare e prospettive per lo sviluppo del quartiere marinaro", che il movimento "Catanzaro punto di Svolta" terrà mercoledì 7 ottobre, alle ore 18.00, nella sala dell'Hotel Perla del Porto.

Ad avviso del coordinatore del movimento: «Una città non si divide tra centro e quartieri. La città è una e il suo futuro si costruisce mettendo insieme e facendo interagire le potenzialità di ogni singola realtà. E soprattutto incrementando tutto ciò che può renderla coesa, attrattiva. In tal senso, la sfida del rilancio del quartiere marinaro è decisiva. L'assenza del porto, una ferita aperta da sessant'anni, è il simbolo emblematico degli errori politici, nella pianificazione dello sviluppo, di intere classi dirigenti, non ignare dell’importanza del mare per la collettività, ma evidentemente interessate a seguire suggestioni di altra natura. Oserei dire - aggiunge Pitaro - che la non realizzazione di questa formidabile infrastruttura, è una delle cause che hanno contribuito alla perdita di attrattività del capoluogo della Calabria che, nel tempo, non ha saputo o voluto mettere a valore la presenza della risorsa mare per fare sviluppo sostenibile e creazione di ricchezza e opportunità. Se Catanzaro rimane il capoluogo di regione più invisibile d’Italia, è anche per questa ragione».

L'iniziativa, grazie al supporto tecnico di un'analisi puntuale delle questioni più spinose e irrisolte (tra cui infrastrutture carenti, litorale poco fruibile, decoro urbano, dossier - sicurezza e assenza di una strategia turistica coordinata), si avvarrà di una serie di proposte con cui finalmente inserire la "questione Lido" nella più generale strategia circa il riposizionamento urgente, nello scenario regionale e nazionale, che spetta al capoluogo della Calabria e a una città importante del Mezzogiorno italiano, oggi purtroppo frenata da vistose fragilità amministrative aggravate da inerzie pesanti e da una sconfortante assenza di visione.