Dal torneo internazionale di Wushu ai Campionati Regionali di Salto Ostacoli, passando per il Festival del Lamento e il congresso Uiltec, la città registra un forte afflusso di visitatori e strutture ricettive vicine al sold out

Catanzaro si conferma sempre più una destinazione attrattiva per gli eventi, registrando in questi giorni un significativo afflusso di visitatori che sta portando le strutture ricettive cittadine verso il tutto esaurito. Un risultato frutto di una programmazione articolata che vede convergere nel capoluogo importanti appuntamenti sportivi, culturali e congressuali di rilevanza nazionale e internazionale.

Tra gli eventi di maggiore richiamo spicca il 17° Spring Dragon Wushu International Tournament, considerato uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati alle discipline del Wushu cinese. La manifestazione richiama centinaia di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da numerosi Paesi, confermando Catanzaro come sede ideale per eventi sportivi di livello internazionale.

A questo si aggiungono i Campionati Regionali di Salto Ostacoli ospitati dal Centro Ippico Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli, che richiamano cavalieri, addetti ai lavori e appassionati da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe.

Grande attenzione anche per il Festival del Lamento, appuntamento di particolare valore culturale e antropologico ospitato in centro città. Significativo anche il fronte congressuale con il congresso della Uiltec, ospitato al Teatro Politeama, struttura che sta esprimendo sempre più la propria vocazione di polo culturale e congressuale di riferimento grazie anche ad una strategia di valorizzazione che ne sta ampliando funzioni e capacità attrattiva. A completare il quadro sono numerose altre iniziative promosse da associazioni, operatori e soggetti privati che, nel loro insieme, contribuiscono ad animare la città e a rafforzarne l'attrattività turistica.

«I riscontri che stiamo ricevendo dagli operatori dell'accoglienza e del settore turistico confermano che Catanzaro sta consolidando la propria capacità di attrarre visitatori attraverso eventi di qualità. È il risultato di un lavoro costruito nel tempo insieme agli organizzatori, alle associazioni, agli operatori e all'intera comunità cittadina. È questa la direzione su cui vogliamo continuare a investire: una città viva, capace di accogliere eventi durante tutto l’anno e di trasformarli in opportunità di crescita per il territorio», dichiara l'assessore al Turismo Vincenzo Costantino.