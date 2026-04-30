Si è svolto questa mattina, come concordato nel precedente appuntamento, un nuovo incontro tra l’Amministrazione comunale e una delegazione di esercenti del settore food del centro storico. Alla riunione hanno preso parte il sindaco, l’assessora alle Attività commerciali Giuliana Furrer e la consigliera delegata alla valorizzazione del centro storico Daniela Palaia.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo ed è stato giudicato proficuo da entrambe le parti. L’Amministrazione ha illustrato le azioni che intende intraprendere, distinguendo tra interventi già programmati e ulteriori iniziative che potranno essere valutate anche alla luce delle sollecitazioni emerse durante il confronto.

Gli operatori del food, dal canto loro, hanno presentato una proposta operativa, offrendo un contributo concreto alla definizione di un percorso condiviso per la rivitalizzazione del centro storico.

Nelle prossime ore, le proposte emerse saranno oggetto di approfondimento sotto il profilo amministrativo, al fine di verificarne la fattibilità. Le parti si aggiorneranno a breve per la possibile definizione di un piano di interventi che preveda una serie di azioni – piccole e grandi – finalizzate ad animare il centro storico nei prossimi mesi.