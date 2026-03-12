«Chiediamo all’amministrazione comunale di revocare l’ordinanza di Polizia locale che dispone la chiusura di un tratto di viale De Filippis dal pomeriggio di giovedì 12 marzo fino a domenica 15». Lo scrive in una nota il gruppo consiliare di Forza Italia di Catanzaro.

«Comprendiamo la necessità di procedere con interventi di ripristino del manto stradale dopo i lavori eseguiti da E-Distribuzione sull’illuminazione pubblica della zona, ma pensiamo che le stesse operazioni possano essere rinviate a quando verranno riaperte completamente al traffico sia via Carlo V, che viale dei Normanni. Abbinando la chiusura parziale di viale De Filippis a quella delle altre due importanti arterie del centro storico gli automobilisti e, più in generale, la mobilità in città, non faranno altro che finire in ginocchio anche più di quanto già non lo siano».