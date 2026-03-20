Il sindaco Nicola Fiorita – informa una nota dell’ufficio stampa del Comune di Catanzaro – ha ricevuto a Palazzo De Nobili la rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan (KRG) in Italia, Rezan Hama Salih, presente in città per partecipare al “17° Festival Bedirkhan: Sherif Pasha”, attualmente in corso nelle sale del Complesso Monumentale del San Giovanni.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e amicizia, il sindaco ha espresso la propria soddisfazione per essere riusciti a ospitare l’importante momento internazionale di incontro della comunità kurda, giunta nel Capoluogo di Regione per celebrare la figura di Sherif Pasha, che si batté per i diritti del suo popolo, è considerato il padre della diplomazia kurda e le cui spoglie, insieme con quelle della figlia, Malak, riposano a Catanzaro nel cimitero monumentale di via Paglia.

La rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan (KRG) in Italia ha ringraziato il primo cittadino per l’accoglienza ricevuta, apprezzando molto l’interesse della città verso le vicende del popolo Kurdo. Interesse ribadito dal sindaco Fiorita per l’intrecciarsi della storia di Sherif Pasha con quella di una Catanzaro che oggi si sente fortemente legata ai kurdi e alla loro causa da sentimenti di amicizia nello spirito di inclusività che la contraddistingue, all’insegna dei valori della pace e della pacifica convivenza tra i popoli.