“Al termine dei lavori lungo viale dei Normanni il senso di marcia nel centro storico di Catanzaro dovrà tornare a essere quello precedente”.

Lo afferma la consigliera comunale Lea Concolino, che prosegue: “A fine novembre dell’anno scorso, il sindaco Fiorita aveva illustrato l’inversione come un atto ‘dettato’ dai tempi ristretti legati alla rendicontazione del finanziamento PNRR di messa in sicurezza della scarpata.

Nei fatti, si trattava di una scelta obbligata, seppure avviata in un periodo ‘infelice’, ossia a ridosso delle festività natalizie. La conferenza dei capigruppo del Consiglio ha precisato fin da subito che le novità veicolari sarebbero state transitorie, in quanto correlate al termine dei lavori su viale dei Normanni. Augurandoci che questo momento sia prossimo – aggiunge Concolino -, ritengo necessario affermare in anticipo che il test tentato negli ultimi mesi abbia prodotto più danni che benefici”.

La consigliera comunale, coordinatrice comunale di Noi Moderati, precisa: “E’ sotto gli occhi di tutti i cittadini come il traffico e la confusione siano decisamente aumentati. In particolare in alcune fasce orarie, la possibilità di evitare di rimanere imbottigliati nelle file di accesso o di uscita dal centro storico è praticamente la stessa di fare sei al Superenalotto. Il tutto non fa che aumentare un senso di perenne caos nel cuore della città che piuttosto che attrarre induce ad allontanare anche i più prodi avventurieri.

La sperimentazione è stata dannosa altresì per le attività commerciali del centro e, ancor di più, per gli operatori che più di altri sono stati ‘penalizzati’ dal cantiere, penso in particolar modo a quelli dello stesso viale dei Normanni o di via Cilea. È giusto che la politica provi a percorre ‘strade’ alternative ma quando si rende conto che il cambiamento non ha funzionato e non ha portato vantaggi ai cittadini, è doveroso tornare indietro”.