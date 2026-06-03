Indiscrezioni a tinte giallorosse dal ritiro azzurro di Coverciano.

Secondo quanto riportano le corrispondenze delle testate sportive specializzate Costantino Favasuli potrebbe debuttare da titolare stasera nell’Italia di transizione che mister Baldini schiererà nella prima amichevole contro il Lussemburgo.

Il 22enne di Africo, tra le rivelazioni del Catanzaro finalista play off promozione (eliminato dal Monza solo per regolamento di classifica), è stato tra i migliori esterni destri della Serie B e sarà adattato probabilmente sul braccetto difensivo per l’indisponibilità prudenziale di Palestra.

Tanti i giovani della sua Under 21 promossi nella vetrina azzurra di stasera e poi contro la Grecia che Silvio Baldini, dopo il disastro della nuova esclusione mondiale, ha preteso per accettare questo incarico ad interim

Nella probabile formazione iniziale quindi Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho.

Calcio d’inizio alle 20.45