Tra i punt all’ordine del giorno anche l’affidamento in house providing alla società Catanzaro Servizi S.p.a.
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Il Presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, ha convocato la prossima riunione dell’assemblea in seduta urgente in prima per mercoledì 17 giugno, alle ore 15:30, ed in seconda per giovedì 18 giugno, alle ore 14:00, per la trattazione di trentadue punti all’ordine del giorno.
Tra gli argomenti rientrano: Nomina componente organo di revisione economico-finanziaria; Affidamento in house providing alla società Catanzaro Servizi S.p.a. dei servizi di gestione delle lampade votive, manutenzione del piano viabile e delle pertinenze stradali, manutenzione, gestione e implementazione del verde urbano - approvazione della nuova relazione illustrativa ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022 - conferma dell'affidamento in house a seguito del parere AGCM ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990; Integrazione ed aggiornamento della relazione sulla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ex art. 30 del d.lgs. 201/2022 anno 2024, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 06.02.2026. Approvazione ed inserimento della scheda relativa al servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2024; Assegnazione della zona territoriale omogenea alle “zone bianche (ex strada di previsione)” per decadenza del vincolo preordinato all’esproprio, sentenza n. 1990/2015, rg n. 538/2015 del 19 dicembre 2015 del Tar Calabria, sezione prima; Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), della definizione agevolata introdotta dalla Legge di bilancio 2026. A completare la discussione saranno 23 pratiche di riconoscimento di debiti fuori bilancio.