Il presidente Bosco ha diramato la chiamata per il 3 ed il 4 agosto

Il presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, ha convocato l’Assemblea civica in seduta straordinaria e in prima convocazione per il 3 agosto prossimo alle ore 13:00. La seconda convocazione è prevista per il giorno successivo, 4 agosto alle ore 14:00.

Oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e alcune pratiche di debiti fuori bilancio, tra i punti all’ordine del giorno figurano:

- Concessione di un finanziamento soci infruttifero in favore della società in house Catanzaro servizi s.p.a., autorizzato dal giudice del tribunale di Catanzaro sezione procedure concorsuali nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi (art. 22 comma 1 lett. b) d.lgs. 14/2019)

- SACAL S.p.A. – copertura perdite pregresse, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

- Misure in favore dei contribuenti: riapertura dei termini di accesso al regime di definizione agevolata delle entrate comunali di cui alla deliberazione di c.c. n. 61 del 30/04/2026;

- Costituzione di una commissione consiliare di inchiesta relativa alle procedure inerenti al rilascio delle concessioni e l’effettiva destinazione d’uso degli immobili che hanno interessato gli insediamenti di via Izzi de Falenta e retro porto;

- Costituzione di una commissione consiliare speciale di inchiesta per la verifica della legittimità degli atti costituenti titoli di spesa per il controllo della regolarità della gestione finanziaria e amministrativa della Catanzaro Servizi S.p.A.;

- Mozione ai sensi dell’art 52 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Catanzaro – capoluogo della regione Calabria per la dichiarazione del comune di Catanzaro “ libero da ogm vecchi e nuovi (ngt)” – Misure in materia di mense collettive, sperimentazioni in campo, tutela della salute e della biodiversità;

- Risoluzione ai sensi dell’art 31 del regolamento del consiglio comunale – diritti, tutele e dignità ai caregiver.