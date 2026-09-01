Nell'ambito dello stesso programma, anche altri comuni della provincia di Catanzaro hanno ottenuto finanziamenti simili per interventi di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità comunale

Un nuovo passo avanti per la viabilità del Basso Ionio, con il comune di Davoli che è risultato ammissibile per il finanziamento da 150 mila euro nell’ambito del Programma Strategico della PAC 2023-2027, Intervento SRD07.

L'intervento SRD07 è una misura europea espressamente dedicata allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, con l'obiettivo di dotare i territori di infrastrutture di base per combattere lo spopolamento e rendere le aree rurali più attrattive come luogo di residenza, lavoro e benessere. I fondi ottenuti dal comune del catanzarese, saranno destinati all’adeguamento di Via Santa Lucia, situata nel borgo di Davoli Superiore, con un intervento mirato a migliorare sicurezza e accessibilità stradale nella zona rurale del comune. Il finanziamento verrà utilizzato per l’allargamento della carreggiata, per la risistemazione delle cunette e manutenzione degli attraversamenti con l’obiettivo di migliorare la gestione delle acque meteoriche, per il ripristino del manto stradale laddove necessario e, infine, per l’installazione di 9 nuovi punti luce per incrementare la visibilità notturna.

L’intervento rientra nella visione dell’amministrazione locale per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture della zona. Quello di Davoli non è un caso isolato: nell'ambito dello stesso programma, anche altri comuni della provincia di Catanzaro hanno ottenuto finanziamenti simili per interventi di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità comunale, a conferma dell'attenzione crescente verso le infrastrutture dei piccoli centri rurali calabresi.