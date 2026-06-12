L’Amministrazione comunale del capoluogo è stata protagonista nei giorni scorsi della “Leaders for Change 2026”, conferenza internazionale dedicata al rapporto tra inclusione, diritti civili, innovazione urbana e sviluppo economico sostenibile. L’iniziativa, che si è svolta a Roma, era promossa da EDGE ed EPBN (European Pride Business Network) in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale. Catanzaro, nello specifico, ha dato il suo contributo al panel dedicato al tema “Smart & Inclusive Cities”, un confronto tra amministratori locali, associazioni e organizzazioni internazionali sulle strategie urbane capaci di integrare innovazione tecnologica, sostenibilità sociale e diritti civili.

“Essere la sola Amministrazione del sud, tra quelle che hanno aderito alla rete Re.A.Dy, a essere stata invitata a portare il proprio contributo alla conferenza – commenta la consigliera Daniela Palaia, delegata dal sindaco Fiorita a rappresentare il capoluogo a Roma – è stato per noi motivo di legittima soddisfazione; il riconoscimento del lavoro che abbiamo portato avanti negli anni in tema di diritti civili per rendere Catanzaro più equa e inclusiva. Un risultato che dunque viene da lontano, se si pensa che l’Amministrazione attualmente in carica già a pochi mesi dal suo insediamento ha aderito alla rete Re.A.Dy sottoscrivendone la Carta di Intenti. Una decisione fortemente politica e dal valore non certo solo simbolico – continua Palaia – cui hanno fatto seguito iniziative concrete, destinate a incidere positivamente sulla vita delle persone. Ricordo l’adesione tempestiva del Comune a quanto previsto dalla circolare ministeriale in tema di trascrizione di figli nati da coppie omogenitoriali composte da due donne. Più di recente, abbiamo adottato il regolamento per l’attivazione dell’identità Alias destinato al personale comunale per consentire a chi è in un percorso di transizione di genere di utilizzare un nome coerente con la propria identità. Ma l’approdo più significativo dell’impegno profuso fin qui – dice ancora la consigliera – è il Pride, annunciato nei giorni scorsi e previsto per il prossimo 8 agosto. È la prima volta in assoluto che la manifestazione si tiene nel capoluogo di regione ed è il frutto del percorso avviato lo scorso anno dal Comune insieme con Arci regionale e Arci Catanzaro, ArciEqua, Cgil, Libera, Anpi, PD, SI, Rifondazione Comunista, Cambiavento e altri soggetti. Sappiamo che sarà un momento di grande significato sociale e politico. Ce lo dicono il supporto e l’attenzione che stiamo ricevendo dalle reti nazionali e internazionali, da sodalizi storici come il circolo Mieli di Roma che contiamo di accogliere qui ad agosto, in una città per molti versi difficile e dove ancora resistono sacche di intolleranza e sub cultura che abbiamo il dovere di contrastare con ogni mezzo a disposizione.

In questo senso – conclude Palaia – il Pride è un passaggio sì, cruciale ma di un impegno e un’attenzione che vanno mantenuti costanti 365 giorni all’anno. La nostra agenda contiene già iniziative in progress come lo sportello LGTB, frutto dell’adesione da parte dell’Amministrazione, nel 2024, al progetto Cor Cad LGBTQIA+ per sviluppare strumenti che aiutino a riconoscere e affrontare i primi segnali di discriminazione basata sulla violenza di genere e per progettare e implementare strategie, protocolli e metodi di sviluppo e strumenti di lavoro per prevenirla. Così come contiamo di partecipare all’avviso pubblico lanciato lo scorso maggio dall’Ufficio nazionale contro le discriminazioni, l’Unar, per la selezione di progetti per l’istituzione o il rafforzamento di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere”.