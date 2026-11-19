«È davvero paradossale, oltre che vergognoso, che a pochi passi dal Palazzo dei Nobili, sede del Comune di Catanzaro, possa esistere una situazione di degrado ambientale come quella documentata nel quartiere Grecia. Le immagini parlano da sole: un’area trasformata, di fatto, in una vera e propria discarica a cielo aperto, tra rifiuti di ogni genere, materiali abbandonati, sterpaglie e vegetazione incontrollata. Una situazione che non nasce oggi e che è stata segnalata da tempo, senza che siano stati adottati provvedimenti risolutivi». E’ quanto denuncia, in una nota, il consigliere comunale Sergio Costanzo.

«Eppure, non si trattava di affrontare un problema particolarmente complesso – prosegue la nota. Sarebbe bastato attivare le procedure previste, diffidare formalmente i proprietari privati affinché provvedessero alla bonifica e, in caso di inadempienza, intervenire in danno, recuperando successivamente le somme dai responsabili. Nel frattempo, a pagare il prezzo di questa situazione sono i residenti, costretti a convivere con cattivi odori, degrado e potenziali rischi per la salute pubblica. La presenza di rifiuti e vegetazione incontrollata favorisce inoltre la proliferazione di animali infestanti, con particolare preoccupazione per topi e ratti».

Per Costanzo «siamo di fronte all’ennesima dimostrazione delle difficoltà del settore Igiene e Ambiente, guidato dall’assessore Irene Colosimo e dal dirigente Adelchi Ottaviano, che ancora una volta non è riuscito a dare una risposta concreta a un problema noto e denunciato da tempo. Non è accettabile che i cittadini debbano pagare le conseguenze di una gestione così inefficiente del territorio. Chi vive nel quartiere Grecia ha diritto al decoro, alla pulizia e soprattutto a condizioni igienico-sanitarie dignitose.

Come consigliere comunale continuerò a tenere alta l’attenzione su questa vicenda, chiedendo un intervento immediato per la bonifica dell’area e il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro».

«Catanzaro – rileva Costanzo – non può essere amministrata attraverso annunci, comunicati e passerelle. Servono presenza, competenza e capacità di risolvere i problemi quotidiani dei cittadini. E se non si riesce a intervenire neppure su una discarica a due passi dal Municipio, viene spontaneo chiedersi come si possa pensare di amministrare una città intera. È ora che questa stagione amministrativa finisca – conclude la nota. I cittadini meritano molto di più. Le prossime elezioni rappresentino l’occasione per voltare finalmente pagina e mandare a casa un’amministrazione che, anche sul fronte dell’igiene e del decoro urbano, ha dimostrato tutti i propri limiti».