Una grave situazione di degrado e di emergenza igienico-sanitaria sta interessando gli immobili di proprietà Aterp nel quartiere Aranceto, con particolare riferimento al complesso residenziale di via Salemi n. 9. La denuncia è del consigliere comunale Stefano Veraldi. «Ci troviamo di fronte a una condizione non più tollerabile – afferma – che sta compromettendo la qualità della vita e la dignità dei residenti. Dai pozzetti che delimitano l'immobile fuoriescono liquami che si riversano direttamente sulla strada, con conseguenze facilmente immaginabili sotto il profilo igienico-sanitario e con un odore nauseabondo che raggiunge le abitazioni circostanti, creando enormi disagi alle famiglie. La situazione appare ancora più preoccupante alla luce della documentazione fotografica raccolta. Dalle immagini si desume la presenza di un significativo accumulo di acque reflue nelle fondamenta dell'edificio. Una circostanza che, oltre ai rischi sanitari, potrebbe determinare ulteriori criticità strutturali e fenomeni di umidità di risalita all'interno delle abitazioni, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità degli alloggi. E' indispensabile che Aterp intervenga immediatamente per eliminare le cause dell'emergenza e ripristinare condizioni minime di sicurezza, igiene e decoro. Ma non bastano interventi tampone, occorre programmare opere risolutive e strutturali che garantiscano nel tempo il corretto funzionamento dei servizi, restituendo dignità ai residenti che da troppo tempo convivono con questi disagi. Voglio ricordare come tali problematiche avrebbero dovuto essere affrontate in una seduta specifica del Consiglio comunale dedicata alle condizioni del patrimonio Aterp, istanza mai recepita. Sarebbe stata l'occasione per affrontare le numerose criticità che interessano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

«Ci auguriamo – conclude Veraldi – che si possa recuperare il tempo perduto e che vi sia la massima sensibilità da parte della Commissaria Aterp, la cui partecipazione a un prossimo confronto istituzionale sarebbe particolarmente importante per chiarire quali siano i progetti, le strategie e gli intendimenti dell'Agenzia regionale in materia di politiche abitative e di manutenzione del patrimonio pubblico nella zona sud della città».