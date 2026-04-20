«La situazione di grave emergenza igienico-sanitaria che sta riguardando da diverso tempo circa trenta famiglie in via Filangieri, quartiere Pontegrande, non può più restare inascoltata e necessita di un intervento immediato». Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Catanzaro, Francesco Scarpino.

«A causa del malfunzionamento del sistema fognario, i residenti stanno vivendo un vero e proprio incubo pagando sulla propria pelle i danni derivanti dall’inerzia delle autorità competenti. Lo scorso dicembre, l’amministrazione comunale, dopo un apposito sopralluogo, ha avuto modo di constatare che i disagi dipendono da un guasto su un tratto delle rete fognaria la cui responsabilità è in capo all’Aterp.

Anche gli stessi tecnici dell’ente regionale hanno verificato la problematica che, nel corso dei mesi, è andata aggravandosi sempre di più fino a generare un completo disservizio che si riflette sulla vita quotidiana dei residenti. Sulla stessa via, tre anni fa era stato realizzato un primo intervento di sostituzione degli impianti fognari, nel tratto più vicino alle case, che sarebbe dovuto poi continuare fino al completamento.

Da dicembre ad oggi, nonostante una diffida scritta da parte degli uffici comunali, l’Aterp non ha dato segnali di vita, trincerandosi dietro un silenzio che ha gettato nello sconforto i malcapitati abitanti di via Filangieri. Mi trovo, dunque, costretto a palesare sulla stampa questa situazione incresciosa sperando, una volta per tutte, che chi di competenza garantisca i lavori necessari per superare l’emergenza del momento e assicurare il corretto funzionamento della rete fognaria nel lungo periodo».