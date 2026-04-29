«Entro la fine di agosto verrà completata la rimozione dei tronchi danneggiati dall’incendio». Lo annuncia sui social Irene Colosimo, assessora all’Ambiente di Catanzaro.

«Si tratta di un’operazione che è già a buon punto, effettuata su un’area di circa 15 ettari. Inoltre, gli interventi messi in campo finora permetteranno il rinnovamento naturale del bosco. Ovviamente si tratta di una tempistica molto lunga ma ciò non ci fermerà: il nostro compito è quello di garantire il totale recupero del Parco per le nuove generazioni, guardando sempre al futuro della nostra città. Un ringraziamento sincero va all’Azienda Calabria Verde ed al Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per l’impegno e la competenza messi al servizio della nostra comunità.

Il nostro obiettivo primario rimane quello di restituire il Parco alla città entro l’autunno di quest’anno, considerando sempre la delicatezza dell’ecosistema del parco. Continuiamo insieme a lavorare per una Catanzaro più verde, più pulita e quindi ancora più bella e per - conclude Colosimo – restituire il Parco Li Comuni alla nostra città»