La posizione: «Un'amministrazione in scadenza ha il dovere etico di garantire assoluta terzietà e trasparenza, evitando scelte sul personale che possano apparire dettate da logiche di fine mandato»

Riceviamo e Pubblichiamo l’intervento dell’ex assessore al Personale del Comune di Catanzaro Danilo Russo.



«Il bando pubblicato il 16 novembre 2026 dal Comune di Catanzaro per un singolo posto da Istruttore di Vigilanza riaccende il dibattito sul rapporto tra merito e riserve, sollevato nelle osservazioni attribuite a Russo sull'effettiva necessità della misura. La riserva prevista per i volontari delle Forze Armate, applicata a un solo posto disponibile, crea infatti secondo i critici un paradosso evidente: un candidato senza servizio militare potrebbe ottenere un punteggio massimo (ad esempio 30) ma venire comunque scavalcato in graduatoria da un riservista con un punteggio inferiore (ad esempio 21). Pur nel rispetto delle norme vigenti, resta aperta la discussione sull'opportunità che il merito passi in secondo piano quando c'è un unico posto in palio.

Come emerge dagli atti dell'ente e dal dibattito pubblico cittadino, questo bando fa parte di una manovra più ampia sbloccata dopo l'approvazione del bilancio consolidato 2025: sei concorsi per sette posti a tempo indeterminato (con scadenza il 15 dicembre sul portale inPA) che comprendono, oltre all'agente di Polizia Locale, due istruttori amministrativo-contabili, un istruttore tecnico e tre funzionari specialisti (amministrativo-contabile, tecnico e informatico), affiancati dalle selezioni per dirigente avvocato e funzionario insegnante. Una raffica di procedure che ha già acceso il confronto politico a Palazzo De Nobili, con le critiche del consigliere comunale Antonello Talerico nei confronti dell'amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita sulle tempistiche pre-elettorali in vista del voto del 2027, a fronte di una manovra che l'ente inquadra nell'attuazione ordinaria del piano triennale dei fabbisogni del personale reso possibile dai conti approvati.

Proprio la vicinanza con il rinnovo del Consiglio comunale alimenta però il dibattito su una delicata questione morale. Nella fase conclusiva della consiliatura avviata nel 2022, da un lato vi è l'esigenza amministrativa di coprire i vuoti d'organico e garantire la continuità dei servizi comunali; dall'altro, secondo l'opposizione e gli osservatori critici, un'amministrazione in scadenza ha il dovere etico di garantire assoluta terzietà e trasparenza, evitando scelte sul personale che possano apparire dettate da logiche di fine mandato o vincolare la struttura dell'ente per gli anni futuri. In un clima pre-elettorale già sensibile, ancorare le selezioni al merito effettivo e chiarire l'impatto delle riserve sui posti unici diventa centrale per il rapporto tra ente e comunità.

A questo punto la domanda per i cittadini di Catanzaro sorge spontanea: è davvero possibile fidarsi pienamente della trasparenza e della neutralità delle istituzioni quando, a pochi mesi dal voto, il merito rischia di cedere il passo alle riserve e le grandi manovre sul personale si concentrano proprio sul finire della consiliatura?»