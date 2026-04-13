È Francesco Mendicino il nuovo segretario dei Giovani Democratici Calabria, eletto al termine del congresso regionale. L’assise si è svolta ieri a Lamezia Terme, alla presenza dei vertici regionali del Partito Democratico, di cui i Gd rappresentano l’organizzazione giovanile.

Ventitré anni, laureato in Filosofia e Storia e attualmente studente magistrale in Scienze filosofiche, Mendicino rappresenta una nuova generazione impegnata nel rilancio della partecipazione politica. La sua mozione, “Organizzare la speranza”, è stata presentata in forma unitaria, segno di una convergenza ampia all’interno dell’organizzazione.

Un percorso, il suo, che affonda le radici anche in una tradizione familiare di impegno pubblico: il padre è stato amministratore nel comune di Spezzano della Sila. Un contesto che ha contribuito a consolidare fin da giovane la convinzione che la politica sia uno strumento concreto per incidere nella vita delle comunità. A soli sedici anni, infatti, arriva la prima tessera del Partito Democratico, segnando l’inizio di un impegno attivo.

Nel suo intervento, il neo Segretario dei Gd Calabria ha tracciato la linea politica del nuovo corso: «Dopo anni, finalmente, il congresso regionale dei giovani democratici. Organizzare la speranza non è uno slogan – ha detto ribadendo quanto già evidenziato in una recente intervista al nostro network -. Organizzare la speranza è una responsabilità. Ritorneremo nelle scuole, ritorneremo a parlare alle persone, ritorneremo a parlare alla testa delle persone, non usando la demagogia. Finalmente tornerà ad esserci una giovanile protagonista e non subalterna».