È attesa ad horas la firma del decreto di nomina di Giacomo Giovinazzo, quale dirigente generale reggente del dipartimento Protezione civile della Regione Calabria. La nomina fa seguito ad un faccia a faccia avuto in mattinata dal dirigente con il presidente della Regione.

Giovinazzo prenderà il posto di Domenico Costarella, dimessosi dall’incarico lo scorso fine settimana per motivi personali. Giovinazzo continuerà nel frattempo a svolgere anche il ruolo di commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria, ruolo che ha assunto sin dalla nascita del nuovo ente, subentrato agli undici ex enti consortili posti in liquidazione.

Da qualche mese era stato nominato dirigente di settore dello stesso dipartimento Protezione civile, che adesso guiderà da dirigente generale, seppur reggente. Giovinazzo in precedenza ha svolto l’incarico di dirigente generale del dipartimento Agricoltura, poi transitato ai vertici di Arcea, quindi individuato commissario straordinario del Consorzio di Bonifica.