“Nel territorio del comune di Girifalco – ma anche in diverse piccole comunità della provincia di Catanzaro non distanti da Girifalco da quanto è dato sapere - si evidenzia da tempo una criticità legata alla fruizione del servizio Postamat, attualmente non sempre disponibile in modalità continuativa H24, soprattutto nelle ore di chiusura dell’ufficio postale”. A dichiararlo è stato il coordinatore provinciale del M5S Luigi Stranieri. “Questa limitazione rappresenta un disagio concreto per la cittadinanza, in particolare per le fasce di popolazione che fanno maggiore affidamento sui servizi automatici per le operazioni quotidiane di prelievo e gestione del denaro contante.

Si comprende, altresì, - continua Stranieri - che queste chiusure siano dovute a problematiche legate alla sicurezza, indubbiamente, per il rischio di furti e vandalismi, tuttavia non si può relegare la cittadinanza che usufruisce dei servizi postali, al rango di serie B. Occorrerà probabilmente un adeguamento della sicurezza (videosorveglianza + allarmi), ma se va fatto perché non si provvede al riguardo? Ebbene, il Postamat costituisce oggi un servizio essenziale di prossimità, e la sua piena accessibilità è ormai standard in numerosi centri urbani e semiurbani. Tuttavia, nei piccoli comuni come Girifalco, - e non

soltanto, nella provincia di Catanzaro - permane spesso una dipendenza dagli orari di apertura degli uffici postali, che riduce l’efficacia del servizio stesso.

Alla luce di tale situazione, si ritiene opportuno avviare un’interlocuzione con “Poste Italiane S.p.A.” al fine di valutare soluzioni concrete per garantire un accesso continuativo H24 al servizio, attraverso l’eventuale installazione di una struttura esterna autonoma e adeguatamente protetta. Tale intervento potrebbe essere accompagnato da un potenziamento dei sistemi di sicurezza, quali videosorveglianza, illuminazione dedicata e misure di controllo accessi, così da garantire la piena operatività del servizio in condizioni di sicurezza.

L’obiettivo è quello di assicurare ai cittadini di Girifalco – e non solo, ribadiamo - pari dignità e accesso ai servizi essenziali rispetto ad altre realtà territoriali, rafforzando il principio di equità nei servizi pubblici di prossimità. Si auspica pertanto – conclude Stranieri - che il tema possa essere posto all’attenzione delle istituzioni competenti e affrontato in un’ottica di collaborazione tra amministrazione locale e Poste Italiane”.