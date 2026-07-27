Il Presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, ha ricevuto, a Palazzo di Vetro, il generale Paolo Borrelli, recentemente insediatosi al comando regionale della Guardia di Finanza della Calabria, nell'ambito di una visita istituzionale improntata alla reciproca conoscenza e al confronto sui principali temi di interesse per il territorio. Nel corso del cordiale incontro, è stata dedicata particolare attenzione al ruolo delle Province nel sistema delle autonomie locali. Il generale Borrelli ha espresso apprezzamento per l'azione svolta dagli Enti intermedi, riconoscendone la rilevanza nell'esercizio di funzioni strategiche e nell'erogazione di servizi essenziali a favore delle comunità locali.

Il presidente Mormile ha illustrato le principali attività svolte dall'Amministrazione provinciale, soffermandosi in particolare sull'impegno profuso a sostegno dei Comuni, con specifico riferimento ai centri dell'entroterra, attraverso interventi e servizi finalizzati a garantire coesione territoriale, efficienza amministrativa e prossimità ai cittadini.

L'incontro ha altresì rappresentato l'occasione per ribadire il valore della leale collaborazione tra le istituzioni, quale presupposto indispensabile per assicurare risposte efficaci alle esigenze delle comunità e favorire uno sviluppo equilibrato del territorio. In tale prospettiva, è stata condivisa la necessità di consolidare un costante raccordo tra gli enti pubblici e le Forze dello Stato, al fine di rafforzare i presidi di legalità, promuovere la tutela dell'interesse pubblico e sostenere un contesto improntato alla trasparenza, alla sicurezza e al rispetto delle regole.