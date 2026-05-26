Dopo il turno amministrativo appena concluso il dirigente dem auspica il radicamento territoriale del partito
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Il Segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Catanzaro, Gregorio Gallello, ha diramato una nota in cui augura buon lavoro a tutti i sindaci e ai consiglieri comunali eletti nei comuni del territorio provinciale, chiamati al voto in questa tornata amministrativa.
«L'augurio maggiore – afferma il dirigente dem – è quello di rappresentare le istituzioni comunali con responsabilità, serietà, equilibrio e spirito di servizio.
Nei piccoli e medi comuni il civismo, negli ultimi decenni, ha rappresentato e continua a rappresentare molto spesso una forma autentica di partecipazione democratica e di radicamento territoriale. Dentro queste esperienze, anche in questa tornata amministrativa, il contributo di amministratori, militanti e dirigenti vicini al Partito Democratico continua a essere prezioso per costruire classi dirigenti credibili, attente ai bisogni reali dei cittadini e capaci di offrire risposte concrete ai territori.
Nei comuni della provincia di Catanzaro andati al voto, il Partito Democratico e il centrosinistra escono rafforzati con qualche sindaco e con qualche consigliere comunale in più. È un dato che incoraggia il percorso di radicamento territoriale messo in campo dal partito.
L'impegno del Partito Democratico nelle istituzioni locali, quelle più prossime ai cittadini – conclude Gallello - continuerà a rappresentare un contributo importante per la crescita di ogni comunità»