Un luogo protetto, sereno e dignitoso, pensato per accogliere le madri e accompagnarle in un momento fondamentale e delicato della vita della propria famiglia. È stato inaugurato oggi, martedì 1 settembre 2026, presso il Parco Comunale Gaslini a Catanzaro Lido, il nuovo Punto Allattamento, un’iniziativa volta a rendere gli spazi pubblici della città ancora più inclusivi e vicini ai bisogni dei cittadini.

L’intervento nasce dalla sinergia tra l'amministrazione comunale, il Rotary Club Catanzaro (guidato dal Presidente Ferdinando Saracco), il Rotaract Club Catanzaro (presieduto da Grazia Gentile), e il Distretto Rotary 2102 (con a capo il Governatore Dino De Marco). Alla cerimonia hanno preso parte Nicola Trapasso, attuale presidente del Rotary Club Catanzaro, e Francesco Pangallo, presidente in carica del Rotaract Club Catanzaro, insieme ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

«Partecipiamo all'inaugurazione - ha dichiarato la vicesindaca Giusy Iemma - con un obiettivo semplice ma fondamentale: essere costantemente accanto alle mamme, ai bambini e alle famiglie. L'allattamento è un gesto fisiologico e bellissimo che talvolta può presentare delle difficoltà; per questo ogni madre ha diritto alla serenità e allo spazio adeguato ad accudire il proprio piccolo. Più che un luogo fisico, mettiamo a disposizione cura, attenzione e vicinanza, ponendo al centro la salute ed il benessere dei neonati. È un passo importante verso una società attenta ai bisogni dei più piccoli che si inserisce nel solco della delibera di giunta, approvata qualche mese fa su mia proposta, per promuovere lo screening della depressione post-partum e sostenere la genitorialità. Una comunità che si rispetti deve saper dimostrare nei fatti il valore della cura della persona».

Secondo Nunzio Belcaro, assessore alle Politiche sociali «è motivo di grande gioia veder compiersi un atto di profonda civiltà all'interno di uno dei luoghi simbolo per le famiglie catanzaresi qual è il Parco Gaslini. Grazie al prezioso contributo dei club service, oggi la città si arricchisce di una struttura che garantisce piena dignità e riservatezza alle mamme in un contesto di condivisione e socialità».

«Rivolgiamo un sentito ringraziamento al Rotary e al Rotaract - ha dichiarato l'assessore alla Pubblica istruzione Salvatore Bullotta - per la costante vicinanza alla nostra comunità e alle istituzioni. Questo punto allattamento è una struttura piccola solo nelle dimensioni, ma dal grandissimo valore sociale, inserita in uno dei contesti più frequentati dai nostri bambini. Un plauso va anche ai gestori del Parco Gaslini per aver accolto con entusiasmo l'invito del Comune. Progetti come questo rafforzano lo spirito di comunità e la vivibilità dei nostri spazi sociali: siamo pronti a rinnovare questa proficua collaborazione per future iniziative al servizio della città».