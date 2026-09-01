Si è svolto nella giornata di oggi a Palazzo De Nobili un proficuo e costruttivo incontro tra il Sindaco Nicola Fiorita, la consigliera comunale Daniela Palaia, delegata alla valorizzazione del Centro Storico, e i commercianti del tratto di Corso Mazzini compreso tra la Camera di Commercio e la Questura. Al centro del confronto, la pianificazione e l’organizzazione dell’isola pedonale permanente.

Nel corso del tavolo di lavoro, caratterizzato da un clima di intesa e piena collaborazione, l’Amministrazione ha confermato che la data di partenza ufficiale del nuovo dispositivo di pedonalizzazione è fissata per il 25 settembre.

L’isola pedonale sarà permanente ma concepita con criteri di flessibilità e attenzione alle esigenze del territorio: sarà infatti costantemente garantito lo spazio di transito per i mezzi di soccorso ed è stata definita una specifica fascia oraria riservata alle operazioni di carico e scarico merci per consentire il regolare svolgimento delle attività economiche.

L’incontro di oggi – conclude la nota del comune – si è concluso con la reciproca volontà di proseguire l’interlocuzione: Amministrazione e categorie commerciali mantengono aperto il tavolo di confronto permanente per accompagnare l'avvio della misura e monitorarne l'andamento a beneficio della vivibilità e del rilancio del centro storico.