Il primo cittadino: «Episodio che dimostra, ancora una volta, l’alto grado di rischio a cui gli amministratori calabresi sono esposti ogni giorno»
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Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha espresso la propria solidarietà alla sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, a seguito dell’atto intimidatorio di cui è stata vittima con il ritrovamento di proiettili all’esterno della sua abitazione.
«La collega Scarcella, nel corso del suo mandato, ha dimostrato coraggio nel governare un territorio difficile e con lo stesso coraggio ha denunciato il grave gesto che l’ha colpita nella sua dimensione personale e familiare. Un episodio che dimostra, ancora una volta, l’alto grado di rischio a cui gli amministratori calabresi sono esposti ogni giorno. Confidando nel ruolo fondamentale delle forze dell’ordine, rinnovo la mia vicinanza a Simona Scarcella, nella ferma convinzione che non si debba mai fare un passo indietro rispetto al valore della legalità e alla difesa delle istituzioni».