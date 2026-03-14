L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi della Greening Education Partnership e prevede il sostegno all’adesione degli istituti scolastici calabresi al programma internazionale Eco-Schools

Lunedì 16 marzo, alle ore 15, nella sala conferenze della Cittadella regionale di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il presidente nazionale della Foundation for Environmental Education (FEE), Claudio Mazza, e la delegata dell’Ufficio scolastico regionale, Loredana Giannicola, firmeranno il protocollo d’intesa Eco-Schools, finalizzato a promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale nelle scuole calabresi.

L’iniziativa, aperta alla stampa, si inserisce nel quadro degli obiettivi della Greening Education Partnership e prevede il sostegno all’adesione degli istituti scolastici calabresi al programma internazionale Eco-Schools, che promuove buone pratiche ambientali nelle scuole e programmi dedicati all’educazione alla sostenibilità, alla diffusione della cultura dell’economia circolare e alla tutela degli ecosistemi.

All’incontro prenderanno parte anche gli assessori regionali Antonio Montuoro (Ambiente), Giovanni Calabrese (Turismo, Lavoro e Sviluppo economico) ed Eulalia Micheli (Pubblica Istruzione).