Gli esponenti lametini di Futuro Nazionale contestano il metodo e le motivazioni della decisione, sostenendo che il percorso politico era noto e condiviso: «La città non può essere sacrificata sull'altare di piccoli equilibri e interessi politici altrui»

«Apprendiamo esclusivamente dagli organi di stampa della revoca dell'incarico al nostro assessore Donatella Amicarelli e leggiamo motivazioni francamente risibili legate all'appartenenza politica a Futuro Nazionale. Un percorso politico annunciato, conosciuto e condiviso passo dopo passo con lo stesso Murone, pienamente informato fino a pochissimi giorni fa anche delle nostre iniziative e dell'impegno politico per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Non siamo quindi sorpresi dalla decisione. Siamo sorpresi, semmai, dalla pochezza del metodo». È quanto si legge in una nota di Futuro Nazionale Lamezia Terme.

«L'avvocato Murone - prosegue la nota - si era presentato alla città accompagnato da un residuo prestigio personale che, in poco più di un anno di amministrazione, è riuscito progressivamente a consumare. Oggi offre l'immagine di un sindaco politicamente debole, condizionato da personalità esterne alla città e incapace di difendere persino le scelte che fino a ieri aveva condiviso. A differenza di quanto avvenuto a Crotone, a Lamezia sembra aver prevalso la volontà di soddisfare piccoli dispetti politici di chi vede franare il terreno sotto i propri piedi. E a chi oggi pensa di poter banchettare su questa vicenda, conquistando qualche postazione e cannibalizzando ciò che altri hanno costruito, ricordiamo che quando viene meno il valore della parola data quel metodo, prima o poi, travolge tutti. E allora per Lamezia sarà troppo tardi. Prendiamo atto della decisione. E non finisce qui».



«In una conferenza stampa imminente - affermano gli esponenti lametini di Fn -ricostruiremo, pezzo per pezzo e atto per atto, l'intera vicenda che ha portato alla revoca, spiegandola ai cittadini lametini e soprattutto alle migliaia di elettori che, anche grazie al nostro impegno, hanno sostenuto questa amministrazione e questo sindaco. Da oggi non faremo sconti a nessuno: ogni giorno, ogni scelta e ogni atto saranno un banco di prova. Lamezia Terme . Da oggi ciascuno si assumerà fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte».