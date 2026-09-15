Avrà le deleghe all'Urbanistica, programmazione strategica, programmi complessi e mobilità urbana. Con questa nomina l'esecutivo comunale torna al numero di sette assessori

Rachele Vanessa Gatto, 31 anni, è la nuova assessora al Comune di Lamezia Terme nominata dal sindaco, Mario Murone, in sostituzione della vannacciana Donatella Amicarelli in seguito alle polemiche estive a all'allontanamento dalla maggioranza di centrodestra del gruppo di Futuro nazionale.

Murone ha scelto un "tecnico" di fiducia alla quale ha attribuito la delega all'Urbanistica, Programmazione strategica e Programmi complessi, mobilità urbana. Gatto è impegnata nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile, con specializzazione in tecnica e pianificazione urbanistica. Con questa nomina l'esecutivo comunale torna al numero di sette assessori, nel pieno rispetto delle quote rosa.