Rachele Vanessa Gatto, 31 anni, è la nuova assessora al Comune di Lamezia Terme nominata dal sindaco, Mario Murone, in sostituzione della vannacciana Donatella Amicarelli in seguito alle polemiche estive a all'allontanamento dalla maggioranza di centrodestra del gruppo di Futuro nazionale.

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Futuro nazionale fuori dalla giunta di Lamezia, il sindaco revoca le deleghe all’assessore Donatella Amicarelli

Redazione Politica
Futuro nazionale fuori dalla giunta di Lamezia, il sindaco revoca le deleghe all’assessore Donatella Amicarelli

Murone ha scelto un "tecnico" di fiducia alla quale ha attribuito la delega all'Urbanistica, Programmazione strategica e Programmi complessi, mobilità urbana. Gatto è impegnata nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile, con specializzazione in tecnica e pianificazione urbanistica. Con questa nomina l'esecutivo comunale torna al numero di sette assessori, nel pieno rispetto delle quote rosa. 