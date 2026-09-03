La prossima notte tra giovedì 3 settembre e venerdì 4 settembre si terrà il terzo intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Est del territorio comunale

Prosegue l’impegno del Comune di Catanzaro per il contrasto e la prevenzione della diffusione del West Nile virus. In linea con il calendario e con le ultime direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la prossima notte — tra giovedì 3 settembre e venerdì 4 settembre — si terrà il terzo intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Est del territorio comunale.

Le zone interessate dall'intervento: Siano; Contrada Santa Domenica; Catanzaro Sala; Campagnella; Cava e Santo Janni; Alli-Cucullera; Barone entrambi i lati (trav. Emilia, via Alto Adige, via Curtatone e relative traverse); Bellino.

Durante il servizio previsto nella fascia oraria dalle ore 00:01 alle ore 06:00, si raccomanda di:

• ⁠tenere chiuse porte e finestre;

• ⁠mantenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni;

• ⁠non sostare all'aperto durante il trattamento e nelle due ore successive;

• ⁠evitare di stendere biancheria all'esterno;

• ⁠proteggere derrate alimentari e coltivazioni ortofrutticole ed evitare il consumo di frutta e ortaggi non adeguatamente lavati nelle 48 ore successive al trattamento.

L'Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.