Il presidente del Consiglio comunale esprime vicinanza alla storica azienda. «In momenti come questi è necessario fare squadra, garantendo il massimo supporto istituzionale e umano»

Il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, esprime profonda solidarietà e vicinanza alla storica azienda Guglielmo Caffè, duramente colpita dal maltempo che nelle scorse ore ha interessato il territorio. Le forti raffiche di vento hanno infatti provocato il danneggiamento del tetto del capannone produttivo situato a Copanello, nel comune di Stalettì, causando ingenti danni alla struttura e mettendo a rischio macchinari e produzione

«Desidero manifestare, a nome mio personale e dell’intero Consiglio comunale, la più sincera vicinanza alla famiglia Guglielmo, ai lavoratori e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla crescita di una realtà simbolo della nostra terra – dichiara Bosco –. La Guglielmo Caffè rappresenta non solo un’eccellenza produttiva, ma anche un presidio economico e occupazionale fondamentale per il territorio catanzarese».

«Fortunatamente – prosegue – non si registrano danni alle persone, ma resta forte la preoccupazione per le conseguenze economiche di un evento così violento. In momenti come questi è necessario fare squadra, garantendo il massimo supporto istituzionale e umano.

Sono certo – conclude il presidente del Consiglio comunale – che, grazie alla determinazione che da sempre contraddistingue questa azienda e alla vicinanza delle istituzioni e della comunità, sarà possibile superare rapidamente questa difficile fase e tornare più forti di prima».