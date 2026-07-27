L'iniziativa, promossa dal Collettivo Valarioti e dalla Gioventù Federalista Europea, si terrà venerdì 31 luglio a Spazio 2. Tra i temi al centro: crisi internazionali, coesione e fondi UE 2028-2034

Catanzaro si prepara ad accogliere la prima edizione della Scuola politica europea, una giornata di alta formazione e dibattito in programma venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 10:00, nei locali di Spazio 2 a Palazzo Fazzari (Corso Mazzini).

L'evento è promosso dal Think Tank Collettivo Peppe Valarioti insieme al Movimento Federalista Europeo e alla Gioventù Federalista Europea, con l'obiettivo di offrire alla Calabria e al Mezzogiorno uno spazio di confronto sulle trasformazioni del continente, le grandi crisi internazionali e la nuova programmazione europea 2028-2034.

L'appuntamento vedrà la partecipazione di un parterre variegato: rappresentanti istituzionali, dirigenti giovanili di diverse forze politiche, docenti universitari, protagonisti del mondo dell'impresa e dell'associazionismo europeista.

Le dichiarazioni

«È la prima edizione della nostra Scuola politica europea – spiega Giorgia Sorrentino, componente del direttivo del Collettivo e della Direzione nazionale del Movimento Federalista Europeo – con un programma che coniuga una visione di largo respiro sulle grandi crisi internazionali con uno sguardo dal Sud Europa e dal Mediterraneo. Si rifletterà anche sulla nuova programmazione 2028-2034 della politica di coesione, mettendo al centro i divari territoriali e il senso del federalismo come approccio multilivello, dal locale all’europeo al globale».

Il programma della giornata

Ore 10:00 – Apertura e saluti istituzionali

Interverranno Sarah Procopio (presidente del Think Tank Collettivo Peppe Valarioti), Daniela Palaia (consigliera comunale di Catanzaro) e Giorgia Sorrentino.

Mattina – Federalismo ed equilibrio politico

Primo panel: Focus sul federalismo europeo con Giulio Saputo (autore del volume “Federalismo contro la paura”) in dialogo con il professor Giorgio Giraudi dell’Università della Calabria.

Confronto politico giovanile: Tavola rotonda tra giovani rappresentanti di diverse forze politiche: Olaf Bello (Volt Europa), Salvatore Giordano (Network Giovani M5S), Federico Milia (segretario regionale Forza Italia Giovani), Silvio Rotundo (presidente coordinamento provinciale Gioventù Nazionale) e Samuele Signoretti (presidente regionale Giovani Democratici).

Pomeriggio – Geopolitica e programmazione UE

Nuovi equilibri internazionali: Confronto tra Aldo Ferrara (presidente Unindustria Calabria), Lucrezia Ranieri (storica delle relazioni internazionali dell’Università di Siena) e Antonio Argenziano (vicepresidente del Movimento Europeo Internazionale).

Sessione conclusiva: Focus sulla programmazione europea 2028-2034, con un dialogo tra Sarah Procopio e Giorgia Sorrentino sulle lezioni che arrivano dai territori per il futuro bilancio pluriennale dell’Unione.

Il Collettivo Peppe Valarioti

Composto da giovani calabresi e non solo, il Collettivo opera con un approccio trasversale sui temi della democrazia, del lavoro, dello sviluppo delle aree interne e del rapporto tra Calabria ed Europa. La nascita della Scuola politica europea rappresenta un ulteriore tassello per rafforzare competenze, partecipazione e consapevolezza pubblica partendo proprio dal capoluogo di regione.